Терапевт Романенко объяснила, сколько экспресс-тестов стоит сделать при симптомах коронавируса

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Экспресс-тест — действенный способ выявить наличие в организме коронавирусной инфекции. При появлении симптомов важно сделать его как можно раньше: это даст более точную картину, чем два или три теста, сделанных с опозданием. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она отметила, что симптомы коронавируса в большинстве случае напоминают симптомы менее опасных заболеваний, поэтому экспресс-тест — достаточно надежный способ определить, чем именно заразился человек. Однако для этого важно сделать его вовремя.

— Тест всегда неплохо бы сделать — это не так дорого и доступно сейчас. Но нужно помнить о том, что экспресс-тест нередко может быть отрицательным. Все зависит от того, какое количество вируса есть на слизистых: иногда вирус уже проникает внутрь организма — на слизистых его нет, — рассказала врач.

По словам специалиста, отрицательный тест при наличии симптомов заболевания — не повод подвергать других людей опасности, поэтому ограничить контакты нужно при любом результате.

Даже несколько повторных тестов необязательно дадут верную картину, если сделаны слишком поздно, подчеркнула врач.

— Вы можете сделать и два, и три раза, и тест может быть отрицательным. Вы можете продублировать тест, но чем раньше вы его сделаете при проявлении симптомов, тем более информативным он будет, — рассказала специалист.