Песков ответил на призывы Соединенных Штатов заморозить «активы Путина»

Фото: Администрация президента РФ

Призывы Соединенных Штатов ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина носят политически деструктивный характер. Об этом в среду, 26 января, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это не болезненно, это деструктивно политически, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля в разговоре с журналистами также утвердительно ответил на вопрос о том, держит ли Путин заработную плату в Банке России.

Он также заявил, что представители США, которые предлагают заморозить активы российских чиновников и политиков, не владеют экспертной информацией по данному вопросу.

— Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства, — цитирует Пескова РИА Новости.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину.

25 января лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.