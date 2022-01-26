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«Ему плевать»: домработница заявила, что Пьеха не звонит и не приезжает к знаменитой бабушке

Георгий Соланович

Общество
«Ему плевать»: домработница заявила, что Пьеха не звонит и не приезжает к знаменитой бабушке
Фото: PR-служба Стаса Пьехи

Российский певец Стас Пьеха три года не навещает свою бабушку, известную артистку Эдиту Пьеху. Об этом сообщила домработница Эдиты Нина Чувашова.

По ее словам, Пьеха за последние два года ни разу не позвонил родственнице и совсем потерял интерес к личной жизни бабушки.

— Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать, — передает слова домработницы Telegram-канал «Абзац».

После Чувашова добавила, что 84-летняя Эдита Станиславовна чувствует себя хорошо и тщательно следит за собственным здоровьем. Однако бабушка Стата Пьехи совсем перестала появляться на публике. Сама артистка связывает это с ее усталостью от сцены.

В конце 2021 года Стас Пьеха рассказал об отношениях с отцом. Певец уверен, что кровное родство и родство душевное — совершенно разные вещи. Семьей не всегда являются те люди, которых объединяет одна кровь. С отцом, по словам Пьехи, он не виделся до 13 лет по решению матери.

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