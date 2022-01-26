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Специалисты завершили реконструкцию трех исторических прудов в «Парке Яуза»

Виктория Сикерина

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Специалисты завершили реконструкцию трех исторических прудов в «Парке Яуза»
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты завершили ремонт трех исторических прудов в столичном «Парке Яуза». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 26 января.

Он отметил, что реконструкцию провели на двух Лазоревых прудах возле старинной усадьбы Свиблово и Кольском пруду около Тенистого проезда.

— Эти водоемы пользуются популярностью у горожан, вдоль них сегодня проходят удобные пешеходные маршруты, кроме того, они расположены в будущих центральных точках нового парка, которые будут связаны между собой в единое комфортное пространство для отдыха, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что основной задачей специалистов в ходе ремонта стало создание устойчивых инженерных систем. Помимо этого, они очистили водоемы от 22,5 тысячи кубических метров ила и грунта.

— Обновили конструкции береговых линий: на Кольском пруду полностью демонтировали старые полуразрушенные берега и возвели новое берегоукрепление, сделали откосные берега для Тенистого пруда и большей части Лазоревых прудов, — утончил он.

Заммэра подчеркнул, что в ходе работ специалисты создали на всех прудах биоплато. Такая мера позволит создать комфортные условия для птиц и рыб и сформировать устойчивую экосистему.

25 января стало известно, что в Зеленограде запланирован ремонт Михайловского пруда в 2022 году.

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