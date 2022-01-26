Глоба назвал четыре знака зодиака, которых в 2022 году ждет богатство

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Овнов, Близнецов, Скорпионов и Водолеев в этом году ждет денежный успех. Об сообщил известный астролог Павел Глоба.

По его словам, 2022 год для Овнов – время сюрпризов. В марте людям, рожденным под этим знаком, стоит сосредоточиться на выполнении поставленных задач, а выложиться на максимум рекомендуется в сентябре.

Близнецы в наступившем году легко справятся со всеми жизненными трудностями и, вероятно, заработают неплохие деньги. Однако стоит расчетливо подходить к тому, на что потратить свои силы.

Скорпионов ждет невиданный успех. По сообщениям Астро.ру, этот знак зодиака почувствует тягу к работе, которая будет щедро вознаграждена. Трудолюбие Водолеев тоже будет вознаграждено. Люди, рожденные под этим знаком – прирожденные предприниматели, а первая половина года сулит успех всем личным начинаниям.

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