Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Доктор Комаровский объяснил, почему при простуде не нужен постельный режим

Анна Михалюк

Общество
Доктор Комаровский объяснил, почему при простуде не нужен постельный режим
Фото: Unsplash

Врач Евгений Комаровский объяснил, почему при простуде необходимо избегать постельного режима.

По рекомендации доктора, при ОРВИ и заболеваниях верхних дыхательных путей необходимо надеть теплую одежду, чтобы в помещении был прохладный воздух, пить много жидкости, если сильно плохо, то принять парацетамол и исключить постельный режим.

— Если вы находитесь в горизонтальном положении, то дышать тяжелее. Если человек постоянно меняет положение тела, дышит полной грудью, то в такой ситуации вероятность осложнений, связанная с недостаточной вентиляцией легких, ниже, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он отмечает, что сейчас это общемировая тенденция, когда человека даже после операции буквально на следующий день выписывают и предлагают вернуться к обычному режиму дня. При этом ходить на работу с признаками простуды доктор не советует, особенно в период пандемии коронавируса.

— Детей также укладывать не стоит. У нас привычка, чтобы больной лежал в постели, но это неверно, — считает доктор.

Диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом и уберут его последствия.

Читайте также:
Здоровье ОРВИ Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Все мнения
О проекте