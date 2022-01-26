Доктор Комаровский объяснил, почему при простуде не нужен постельный режим

Фото: Unsplash

Врач Евгений Комаровский объяснил, почему при простуде необходимо избегать постельного режима.

По рекомендации доктора, при ОРВИ и заболеваниях верхних дыхательных путей необходимо надеть теплую одежду, чтобы в помещении был прохладный воздух, пить много жидкости, если сильно плохо, то принять парацетамол и исключить постельный режим.

— Если вы находитесь в горизонтальном положении, то дышать тяжелее. Если человек постоянно меняет положение тела, дышит полной грудью, то в такой ситуации вероятность осложнений, связанная с недостаточной вентиляцией легких, ниже, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он отмечает, что сейчас это общемировая тенденция, когда человека даже после операции буквально на следующий день выписывают и предлагают вернуться к обычному режиму дня. При этом ходить на работу с признаками простуды доктор не советует, особенно в период пандемии коронавируса.

— Детей также укладывать не стоит. У нас привычка, чтобы больной лежал в постели, но это неверно, — считает доктор.

Диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом и уберут его последствия.