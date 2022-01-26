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«Это нормально»: женатый Чумаков заявил, что мужчина должен заглядываться на других женщин

Георгий Соланович

Общество
«Это нормально»: женатый Чумаков заявил, что мужчина должен заглядываться на других женщин
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук раскрыли секрет успешной личной жизни. Артисты поучаствовали в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Чумаков и Ковальчук практически не делятся с публикой подробностями личной жизни. Со стороны может показаться, что их отношения идеальны. Однако это не так — исполнителю регулярно приписывают романы с разными девушками. Ковальчук никак не реагирует на слухи, сам Чумаков уверяет, что до измены никогда не опускался.

— Я считаю, что мужчина должен заглядываться на женщин. Это нормально, — пояснил он в эфире передачи на НТВ.

Артисты поженились в 2013 году, а в 2017-м стали родителями. На данный момент дочке Амелии пять лет, супруги подумывают о втором ребенке.

8 октября 2021 года Ковальчук и Чумаков отметили восьмую годовщину свадьбы. Певица призналась, что ее муж обладает непростым характером и весьма странными привычками. По ее словам, у Алексея есть необычные привычки, к которым она относится настороженно. Ковальчук также рассказала, что из-за того, что она не переносит лук и чеснок, ее мужу пришлось отказаться от этих продуктов.

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