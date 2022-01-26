Онищенко: Введение дистанционного обучения — крайняя мера для борьбы с «омикроном»

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Переход на дистанционное обучение плохо отражается на качестве образования. В условиях распространения «омикрон»-штамма такую меру в школах стоит вводить точечно при выявлении случаев заболевания. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он отметил, что введение дистанционного обучения — крайняя мера для борьбы с «омикроном». Заразность нового штамма коронавируса ниже, чем у гриппа, отметил Онищенко.

— Пока так не надо делать, хотя уже некоторые регионы объявили, например, Бурятия. Сейчас можно делать так, как сегодня делает Москва: появился больной школьник — закрыли класс, в другом классе появился — закрыли другой. Школу закрывают только при определенном количестве заболевших, потому что все-таки контагиозность этого вируса меньше, чем у гриппа, хотя и резко возросла по сравнению с предыдущими штаммами. Этот подход уже апробирован больше 10 лет, и он срабатывает, — уверен Онищенко.

По словам собеседника «ВМ», после возвращения с дистанционного обучения дети вынуждены наверстывать программу. Такие перегрузки наносят их здоровью большой вред, подчеркнул Онищенко.

Как заметил собеседник «ВМ», не стоит игнорировать случаи заболевания и надеяться, что дети быстро переболеют новым штаммом, после чего заболеваемость среди них снизится.

— Я бы так делать не стал, главная задача — минимизировать число заболевших, неважно, на каком этапе эпидемии. Следуя такой логике, можно было бы взять и всех заразить специально, это кощунственно и неправильно. В данном случае будем исходить из такой логики, чтобы все-таки была учеба, но при этом были минимизированы последствия, — рассказал Онищенко.

Он обратил внимание, что детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, можно отправить на дистанционное обучение. В частности, защитить нужно тех, у кого диагностированы иммунные заболевания или заболевания, связанные с эндокринной системой (например, диабет в тяжелой форме). Всем остальным достаточно соблюдать режим и правильно питаться, подчеркнул собеседник «ВМ».

Онищенко заметил, что школам нужно предпринимать меры для своевременного выявления заболевших.

— Температурные фильтры в школах нужно вводить обязательно, чтобы измерять температуру на входе — такие возможности у нас сегодня есть, — заключил собеседник «ВМ».