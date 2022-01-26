Турчак призвал поддержать ЛНР и ДНР с помощью поставок оружия

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР с помощью поставок отдельных видов вооружений. Об этом заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в среду, 26 января.

— Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии, — рассказал сенатор.

Партия «Единая Россия», как уточнил он, с тревогой относится к накачиванию Украины летальным оружием с Запада. Страны НАТО не отрицают этого, а под эту «сурдинку» на Украину прибывают инструкторы и кадровые военные альянса, добавил политик.

Они, по его мнению, готовят украинские военные подразделения к ведению боевых действий в городских условиях. При этом в ЛНР и ДНР выросло число обстрелов, в которых гибнут мирные люди, отметил Турчак в эфире «России 24».

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.