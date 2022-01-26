Суд ограничил Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с делом о госизмене

Фото: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о сроках ознакомления с материалами дела журналиста Сафронова и его адвокатов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 января.

Ходатайство, как уточняется, подал старший следователь по особо важным делам СУ ФСБ А. Чабан.

Видео: Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Дело Ивана Сафронова

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

В Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал.