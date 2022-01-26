ЕЦБ запросил у европейских банков отчеты о готовности к санкциями против России

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Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) запросили у банков Европы информацию о том, готовы ли они к возможности введения жестких западных санкций против России. Также обсуждалась возможность отключения России от системы SWIFT. Об этом в среду, 26 января, сообщила газета Financial Times.

— ЕЦБ отдельно рекомендовал банкам, активно взаимодействующим с Россией, подготовиться к введению ограничительных мер против Москвы в случае якобы планируемого вторжению на Украину, — пишет газета.

25 января лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.