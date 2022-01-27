Терапевт объяснила, в каких случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат

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Результат ПЦР-теста может быть ложноотрицательным, если пренебречь правильной подготовкой к нему, а в случае с самостоятельной сдачей экспресс-теста — еще и при нарушении правил его проведения. Также на результат теста влияет то, в какой стадии развития заболевания он был сделан. Об этом «Вечерней Москве» рассказала терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, для получения верного результата в течение двух часов перед проведением теста нельзя сморкаться и промывать нос. На протяжении этого времени также нельзя ничего есть, подчеркнула врач.

Кроме того, при самостоятельном проведении теста необходимо соблюдать все правила, заметила терапевт.

— Нужно достаточно глубоко заводить инструмент для взятия мазка. Зачастую просто некачественно проводят тест — это влияет на его результат, — рассказала врач.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что результат теста зависит и от того, какое количество вируса на слизистых. Если вирус находится внутри организма, результат теста будет отрицательным, резюмировала Романенко.