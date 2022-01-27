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В Подмосковье появился специальный сервис для согласования перепланировки квартиры

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье появился специальный сервис для согласования перепланировки квартиры
Фото: Pexels

На подмосковном сайте госуслуг появился специальный сервис со встроенной экспертной системой, который упростит процесс согласования перепланировки жилплощади, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Министерство госуправления, ИТ и связи.

В частности, новый сервис подскажет, какая дополнительная документация потребуется при конкретном виде перепланировки помещения. Новый сервис позволит уменьшить количество отказов в предоставлении услуги.

Подать заявление на согласование изменений в квартире можно в разделе «Земля и стройка». При заполнении заявления нужно выбрать городской округ, заполнить электронную форму и прикрепить сканы необходимых документов.

Услуга предоставляется бесплатно в течение двенадцати рабочих дней. Ее результат направят в личный кабинет пользователя портала.

До этого новый сервис для поставщиков соцуслуг появился в Подмосковье. Негосударственные организации, которые предоставляют социальные услуги жителям на дому, могут подать через региональный портал госуслуг электронное заявление на включение в реестр.

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