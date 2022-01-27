В Подмосковье появился специальный сервис для согласования перепланировки квартиры
На подмосковном сайте госуслуг появился специальный сервис со встроенной экспертной системой, который упростит процесс согласования перепланировки жилплощади, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Министерство госуправления, ИТ и связи.
В частности, новый сервис подскажет, какая дополнительная документация потребуется при конкретном виде перепланировки помещения. Новый сервис позволит уменьшить количество отказов в предоставлении услуги.
Подать заявление на согласование изменений в квартире можно в разделе «Земля и стройка». При заполнении заявления нужно выбрать городской округ, заполнить электронную форму и прикрепить сканы необходимых документов.
Услуга предоставляется бесплатно в течение двенадцати рабочих дней. Ее результат направят в личный кабинет пользователя портала.
До этого новый сервис для поставщиков соцуслуг появился в Подмосковье. Негосударственные организации, которые предоставляют социальные услуги жителям на дому, могут подать через региональный портал госуслуг электронное заявление на включение в реестр.