Новый сервис для поставщиков соцуслуг появился в Подмосковье

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Поставщикам социальных услуг в Московской области стал доступен новый сервис на региональном портале госуслуг, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В настоящее время негосударственные организации, которые предоставляют социальные услуги жителям на дому, могут подать через региональный портал госуслуг электронное заявление на включение в реестр.

Теперь процесс подачи заявления стал более удобным для организаций. Кроме того, новый сервис повысит конкуренцию на рынке социальных услуг и качество предоставляемых услуг. У жителей возрастет возможность выбора организации, с которой хотят заключить договор для получения социальных услуг.

По словам зампреда областного правительства Ирины Каклюгиной Московская область стала первым в России регионом, полностью оцифровавшим процесс включения поставщиков в реестр.

Всего в регионе действуют более сорока организаций, оказывающих социальные услуги жителям на дому. Соцработники оказывают помощь более чем 50 тысячам пожилых людей.

В конце декабря 2021 года новый сервис комплексных услуг для предпринимателей запустили в Подмосковье.