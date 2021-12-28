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Новый сервис комплексных услуг для предпринимателей запустили в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Новый сервис комплексных услуг для предпринимателей запустили в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый сервис комплексных услуг для предпринимателей, желающих открыть медицинскую клинику, магазин или кафе, запустили в Московской области.

Начинающие предприниматели могут подать заявку на открытие бизнеса и получить комплекс необходимых для этого услуг.

— Новые комплексные услуги — «Открытие медицинской клиники», «Открытие магазина», «Открытие кафе» — предназначены для предпринимателей Подмосковья, которые планируют открыть бизнес, — рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она отметила, что в большинстве случаев процесс получения необходимых разрешений для открытия бизнеса включает в себя посещение множества инстанций. Теперь же предприниматели могут зарегистрироваться на региональном портале госуслуг, подать заявление, приложить сканы документов и получить необходимую услугу.

Новый сервис доступен на региональном портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Заявление дает возможность получить комплекс из трех услуг: согласование средств размещения информации, установка рекламных конструкций, получение лицензии, необходимой для осуществления деятельности, передает РИАМО.

До этого комплексную услугу по поиску работы запустили на портале госуслуг Подмосковья.

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