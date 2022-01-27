Строительство северного вестибюля станции Окружная МЦД-1 завершили почти наполовину

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Окружная Карта всех событий

Специалисты на 48 процентов завершили строительство северного вестибюля станции Окружная первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 27 января.

Он отметил, что в рамках возведения остановочного пункта предусмотрено формирование транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Он объединит одноименные станции Люблинско-Дмитровской ветки, Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД-1.

Заммэра уточнил, что в настоящий момент строители устраивают монолитные конструкции вестибюля станции и подземного перехода к Нововладыкинскому проезду.

— Также завершаются работы по строительству надземного перехода к вестибюлю одноименной станции МЦК. Полностью завершить строительство северного вестибюля планируется до конца этого года, — заявил Бочкарев.

Исполнительный директор «Мосинжпроекта» Альберт Суниев добавил, что в ближайшие годы в столице появятся еще 37 ТПУ, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты на 76 процентов завершили строительство станции Печатники второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Возведение планируется завершить к лету 2022 года.