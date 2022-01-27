Названы четыре знака зодиака, которые видят пророческие сны

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Пожалуй, многие из нас мечтают заглянуть в будущее. Сейчас в нашем мире можно встретить таких людей, которые помогут это сделать. Но есть среди нас личности, которые наделены этой способностью еще с рождения, и все это благодаря знаку зодиака. Некоторые люди даже и не предполагали, что такой выбор даты рождения свыше повлияет на их судьбу. Таролог и парапсихолог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», представители каких знаков зодиака благодаря развитому шестому чувству могут видеть пророческие сны.

Скорпион

Многие считают, что Скорпионы — это таинственные личности. Существует мнение, что люди, рожденные под этим знаком зодиака, во сне могут связаться с потусторонним миром. Скорпионы видят то, что происходит в этот момент с другими людьми.

Также они наделены потрясающей интуицией и даром предвидения. В большинстве случаев другим людям очень сложно обмануть Скорпионов, ведь они способны детально разглядеть человека. В этом им помогает информация, которую они получили во сне.

Советую Скорпионам постоянно работать над своей энергетикой и повышать ее, анализировать свои сны и находить в них скрытый смысл.

Близнецы

Представители воздушной стихии наделены импульсивной и достаточно мощной энергетикой. Представители этого знака Зодиака имеют уникальные способности предвидеть будущее в своих сновидениях. К сожалению, иногда Близнецам не хватает времени, чтобы развивать эти таланты. И очень зря!

В вещих снах Близнецы практически никогда не смогут увидеть события из своего будущего или личной жизни. В основном сновидения отражают окружающий мир. Близнецы могут заглянуть в будущее и предсказать судьбу другим людям, народам и даже странам, но вот свои тайны раскрыть у них не получится.

Как правило, такие видения всегда появляются неожиданно, но благодаря им и мощной интуиции представителям знака довольно легко строить планы на жизнь.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весы, постоянно хотят узнать что-то неизвестное. Они понимают, что наша Вселенная намного глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Весы находятся в постоянном поиске. Они довольно часто видят неприятные и даже пугающие картины в своих снах. Сновидения отражают не только мир самих представителей знака, но и жизнь родных и близких людей. Весы стараются подавить эти своеобразные сны, но потом убеждаются в том, что увиденное сбывается.

Этот необычный дар помогает чувствовать приближение неприятностей. Поначалу Весов это пугает, но позже они начинают пользоваться своим талантом. Благодаря таким способностям они могут кардинально изменить свою жизнь и избежать неприятностей, которые им подготовила судьба.

Рак

Раки — творческие и чувствительные натуры, поэтому их сновидения довольно часто связаны с чувством тревоги. Сильные переживания провоцируют яркие и необычные сны, которые имеют связь с реальной жизнью. Сновидения драматичны, наполнены сильными эмоциями и чувствами, отражающими внешний мир.

Нередко Рак может с помощью снов предугадать перемены в карьере (обычно в лучшую сторону) или увидеть предстоящее путешествие. Также представители знака могут правильно растолковать чужие сны.