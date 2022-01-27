СМИ: Ответы США на предложения России открывают дверь для возрождения ДРСМД

Фото: Whitehouse

Ответы Североатлантического альянса и Соединенных Штатов на российские предложения по гарантиям безопасности открывают возможности проведения переговоров по Договору об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на документы.

— Документы также дают ясно понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО, — добавили в издании.

По данным СМИ, документы также предполагают, что альянс и Штаты готовы поднимать вопрос об ограничениях масштабов и мест проведения военных учений.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале 2020 года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Кремль все обвинения отверг, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.