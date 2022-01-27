Иммунолог Болибок оценил шансы заразиться «омикрон»-штаммом через еду

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Существует вероятность заразиться «омикроном» во время еды. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в четверг, 27 января.

По словам специалиста, новый штамм вируса может оседать и находиться довольно продолжительное время на продуктах. В первую очередь это касается холодных и замороженных товаров. Такие случаи заражения уже известны еще со времени первой волны, когда по миру циркулировал «уханьский» штамм SARS-CoV-2.

— Сейчас научное сообщество утратило к этому интерес, но Китай продолжает постоянно отчитываться о завезенных к ним в страну зараженных продуктах. Поэтому они ставят вопрос, чтобы все поступающие к ним товары проходили полную дезинфекцию, — пояснил Болибок.

По словам эксперта, «омикрон»-штамм способен подобным образом оседать на блюдах и напитках. Если рядом с блюдом кто-то чихал или кашлял, а другой человек его потом съест, попадание вируса в организм возможно. Однако, по словам врача, он не знает, чтобы подобный случай, касающийся именно «омикрона» был где-то описан.

Также врач отметил, что при попадании вируса в желудок заражения не произойдет. Инфекция может зафиксироваться и развиться только на слизистой рта от загрязненных столовых приборов, рассказал эксперт в интервью Москва-24.

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Усталость, боль в мышцах и суставах, тошнота, снижение аппетита, неврологические симптомы и сыпь могут свидетельствовать об «омикрон»-штамме коронавируса, о чем рассказал главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.