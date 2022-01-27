Врач назвал нетипичные симптомы «омикрон»-штамма коронавируса

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Усталость, боль в мышцах и суставах, тошнота, снижение аппетита, неврологические симптомы и сыпь могут свидетельствовать об «омикрон»-штамме коронавируса. Об этом сообщил главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Большинство из вышеперечисленных симптомов могут существовать вкупе с другими признаками ОРВИ. Таким образом, коронавирус легко можно перепутать с гриппом. По примерным оценкам, только 20 процентов больных ковидом имеют нетипичные симптомы болезни.

— Если у человека есть типичные симптомы, нетипичные отходят на второй план — их просто констатируют как факт, не более того, или пытаются полечить. Если присутствуют только нетипичные симптомы, это уже повод для диагностических ошибок. Разумеется, пациент должен понимать, что такое может быть при ковиде, но не всегда, — уточнил врач в беседе с «Лентой».

Поздняков добавил, что, например, при мышечной усталости не стоит паниковать сразу. Вероятно, человек просто перенапрягся в тренировочном зале. Однако всегда следует соблюдать санитарные меры, так как носитель инфекции с нетипичными симптомами по-прежнему заразен.

После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии и в связи с этим необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».