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Сергей Собянин: «Омикрон» выявляют у половины заболевших COVID-19 в Москве

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: «Омикрон» выявляют у половины заболевших COVID-19 в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более чем у половины заболевших коронавирусом москвичей выявляют штамм «омикрон». Об этом в пятницу, 13 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, «микрон» начинает доминировать в доле заболевших, что сильно усложняет общую эпидемическую ситуацию в городе.

— Последние исследования давали 41 процент, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие «омикроном», — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин подчеркнул, что подобная картина говорит о том, что динамика распространения этой разновидности коронавируса SARS-CoV-2 увеличивается.

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14 января правительство России приняло решение перенести рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, изначально суть документа заключалась в том, чтобы дать адекватный ответ на появление штамма «дельта». С появлением штамма «омикрон» ситуация изменилась, поэтому законопроект нуждается в дополнительном обсуждении.

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