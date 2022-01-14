«Никто не будет умирать»: почему закон о QR-кодах сняли с рассмотрения

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Правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. Изначально документ создавался с целью защиты от штамма «дельта», теперь же из-за появления «омикрона» ситуация изменилась. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию, а также выяснила, как скажется новое решение на эпидемиологической ситуации.

Законопроект пересмотрят

14 января правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, изначальная суть документа заключалась в том, чтобы дать адекватный ответ на появление штамма «дельта».

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, рассмотрение законопроекта отложили именно из-за распространения «омикрон»-штамма. Ко второму чтению в него внесут поправки, согласно которым отрицательный ПЦР-тест по-прежнему останется действителен в общественных местах (ранее предлагалось вообще не учитывать результаты ПЦР-тестов для выдачи QR-кодов), Минздрав будет наделен правом устанавливать срок действия сертификатов для россиян с медотводом, а военные смогут получить сертификат с соблюдением всех требований по защите данных.

Законопроект о QR-кодах нуждается в детальном обсуждении, уверен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что эта законодательная инициатива серьезно затрагивает права и свободы граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что решение правительства о доработке законопроекта будет обсуждаться 17 января на совете Госдумы.

— Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это, — написал он.

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с НСН отметил, что QR-коды — не самая эффективная мера в борьбе с коронавирусом. По его словам, гораздо важнее сосредоточиться на новых штаммах заболевания, а гражданам — помнить о вакцинации и своевременной ревакцинации.

QR-коды не любят

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что главная причина того, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах было отложено, заключается в негативном отношении к ним россиян.

— Поскольку это уже второй законопроект, я так и ожидал, что его тоже снимут или, по крайней мере, будут очень долго рассматривать. Потому что в Госдуме возникло некоторое противостояние, — рассказал Крючков.

По его словам, в этой ситуации все меры, скорее всего, будут переведены на уровень Роспотребнадзора и отдельных субъектов федерации. Федеральный закон с большой долей вероятности принят не будет.

Специалист также заметил, что на решение правительства могли повлиять заявления экспертов, считающих «омикрон»-штамм менее опасным.

— Некоторые специалисты у нас рассказывали про «живую вакцину» в виде «омикрона». Это действует на руководство, потому что так говорят уважаемые люди. С другой стороны, люди смотрят на США, Великобританию, азиатские страны, где полыхает «омикрон». С другой стороны, есть надежда на то, что прогноз по «живой вакцине» сбудется и никто не будет умирать. Но есть и реальная практика, которую видят по другим странам, — резюмировал иммунолог.

Нужно поднимать темпы вакцинации

По словам Крючкова, QR-коды являются действенной мерой стимулирования вакцинации. При этом в случае с «омикрон»-штаммом сама по себе вакцинация имеет меньшее влияние на ход пандемии: из-за изменившихся свойств вируса эффект от QR-кодов был бы не таким грандиозными, но все равно бы имелся.

— Эпидемический эффект есть, просто он слабый. Отсутствие эффекта и слабый эффект — разные вещи. Есть эффект, потому что в пике, если человек вакцинировался или ревакцинировался с учетом «омикрон»-линии существующей вакциной, заражение предотвращается где-то процентах в 30 — это мое мнение. От развития заболевания вакцина защищает процентах в 70, но это тоже важно, потому что важна способность передать инфекцию. А значительная часть зараженных передают инфекцию хуже, чем заболевшие, — резюмировал специалист.

Как заметил собеседник «ВМ», есть и другие способы убедить людей сделать прививку.

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— Меры стимуляции далеко не исчерпаны, их даже не пробовали нормально вводить. Это меры положительной стимуляции: например, прямые выплаты или льготы, скидки в магазинах, ресторанах и кафе, в фитнес-клубах: выдается некая карточка или сам сертификат дает эту возможность. Или прямые денежные выплаты. Те же лотереи не являются такими методами. Если человек хотя бы с факторами риска и у него нет противопоказаний — заплатить ему приличные деньги или дать скидку на три месяца или просто проездной на общественный транспорт в городе на те же три месяца, — рассказал эксперт.

Также могут хорошо помочь нематериальные стимулы: например, некоторые люди хотят получить публикации в СМИ со своим участием. Можно убеждать их вакцинироваться, а затем печатать их истории в виде интервью, отметил специалист. Еще одним хорошим способом стимуляции было бы ощутимое количество выходных дней на работе: например, пять оплачиваемых выходных за вакцинацию, резюмировал собеседник «ВМ».

Методы принуждения также имеют эффект, заметил Крючков.

— Здесь не только о QR-кодах речь. Есть масса вещей: например, человека отстраняют от работы, если она связана с большим количеством незнакомых людей. Посмотрите, насколько летом подскочили темпы вакцинации. Они подскакивали даже в связи с обсуждением закона о QR-кодах в конце осени, — рассказал иммунолог.

По словам специалиста, летом количество вакцинируемых увеличивалось с 100 тысяч человек в сутки до 300 тысяч и даже более. В период обсуждения закона о QR-кодах количества вакцинируемых превышало 400 тысяч каждые сутки.

Если ничего не делать, темпы вакцинации по-прежнему будут низкими, заметил эксперт.

— Надо вводить одни меры, корректировать другие, снимать третьи. Нужно подходить креативно, но постоянно держать эти темпы приемлемыми. Можно нацелиться на цифру в 400 тысяч иммунизаций в сутки — мы ее можем поддерживать, — уверен иммунолог.

Крючков обратил внимание, что ревакцинируются вовремя далеко не все граждане. По его мнению, это связано с длительным сроком действия сертификатов. При этом вакцина не защищает в течение года, уверен специалист.

В идеале нужно позволить желающим ревакцинироваться чаще, отметил собеседник «ВМ».

— Сертификаты должны действовать максимум полгода и в рекомендательном порядке стоило бы внести положение, что ревакцинация и вакцинация после перенесенного заболевания разрешена через три и более месяца. Те, кто захочет вовремя себя защитить, через четыре месяца могут спокойно прийти и ревакцинироваться. Сейчас они не могут это сделать, — заключил специалист.

В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты, предполагавшие введение QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря стало известно, что появление QR-кодов на транспорте не будут рассматривать. Об этом заявил Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда же отметил, что документ в его имеющемся виде не дает никаких гарантий защиты от распространения коронавируса.

20 декабря совет Госдумы сообщил о создании рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта о QR-кодах в общественных местах.