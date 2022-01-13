«Главная цель — защита детей»: что надо знать о вакцине для подростков «Спутник М»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М». Об этом стало известно 13 января со слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. В чем особенность препарата и какую роль вакцинация подростков сыграет в борьбе против штамма «омикрон», — читайте в материале «ВМ».

Чем «Спутник М» отличается от «Спутника V»?

В основе обоих препаратов — одни и те же компоненты. «Спутник М» является двухфазной вакциной, которая вводится с интервалом в 21 день. Она доступна для подростков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. Препарат зарегистрировали в России 24 ноября.

Согласно исследованиям, антитела к коронавирусу у подростков вырабатываются активнее, чем у взрослых. Именно поэтому концентрация действующего вещества в «Спутнике М» снижена в пять раз по сравнению со «Спутником V». Эффективность вакцины для подростков составляет около 93 процентов, по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Как тестировали вакцину «Спутник М»?

Решение о необходимости тестирования препарата приняли с появлением «дельта»-штамма. Тогда дети стали чаще заражаться коронавирусом и попадать в реанимацию. До этого считалось, что в большинстве случаев они являются лишь переносчиками инфекции.

Испытания «Спутника М» начались в июле 2021 года. В исследованиях участвовали 100 волонтеров в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. По результатам первых двух фаз вакцинации более чем у 93 процентов испытуемых выработался клеточный иммунитет. Антитела образовались у всех участников. Было доказано, что вакцина безопасна.

Третий этап тестирования вакцины начался 11 ноября. Он направлен на глобальное исследование эффективности препарата. В нем принимает участие 3000 подростков. Окончательные результаты испытания будут опубликованы только в ноябре 2022 года.

Среди побочных эффектов после вакцинации «Спутником М» выявили боль в теле и месте инъекции, повышение температуры, головную боль и слабость. Такие симптомы наблюдаются не у всех подростков. Если они возникают, то пропадают через один–два дня.

Какие есть противопоказания?

«Спутник М» полностью противопоказан подросткам с гиперчувствительностью к компонентам вакцины и тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом. Также детям запрещено прививаться в период протекания острых инфекционных и других заболеваний. Вакцинироваться можно через две–четыре недели после острых заболеваний и обострений хронических болезней. Выздоровевшим после легких ОРВИ стоит дождаться полной нормализации температуры.

С осторожностью к прививке нужно относиться обладателям серьезных хронических заболеваний (в частности, патологий печени, почек, эндокринной системы).

Какое влияние «Спутник М» окажет на распространение COVID-19?

Новая волна коронавируса может оказаться серьезнее предыдущей, прогнозируют специалисты. Подъем заболеваемости штаммом «омикрон» неизбежен, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Вакцина «Спутник М» способна облегчить ситуацию с количеством детских заражений в стране. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился вирусолог, молекулярный биолог Сергей Нетесов. Действие препарата имеет только одну цель — защиту детей, подчеркнул он.

— Вариант «дельта» и вариант «омикрон» значительно чаще прежних вариантов вызывают болезни детей. Более того, у них бывают серьезные осложнения, влияющие на репродуктивную функцию. Главная цель разработки «Спутника М» и его испытаний — защитить детей от инфекции. Это первое и самое главное предназначение вакцины. Она изменит ситуацию с «омикроном» хотя бы таким образом, что дети будут болеть меньше, у них не будет осложнений, которые испортят им всю оставшуюся жизнь, — рассказал специалист.

Эффективность подростковой вакцины «Спутник М» от «омикрона» будет выявлена на основе опыта от ее реального применения, добавил Нетесов.

Также вирусолог выступил за решение выдавать подросткам сертификаты о вакцинации. Споры о необходимости подтверждающих документов пока ведутся в Минздраве.

— Споры о сертификатах бессмысленны. Если подростки получают паспорта с четырнадцати лет, то почему бы не давать им и сертификаты о вакцинации? Они не менее полезны, чем паспорта. Что в этом плохого? — высказался собеседник «ВМ».

Как осуществляется вакцинация подростков?

Вакцинация подростков от коронавируса полностью добровольна. Для детей в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет она проводится только с согласия родителей или опекунов. Граждане, достигшие пятнадцати лет, могут привиться при наличии собственного письменного согласия.

Как вакцинируют подростков за рубежом?

«Вечерняя Москва» уже писала о том, как вакцинация детей и подростков проходит за рубежом. В Израиле и США вакцинируют детей от пяти лет. Препарат Pfizer адаптирован для несовершеннолетних.

В КНР вакцинируют детей от трех лет, а на Кубе — с двух. В Сингапуре и Австралии прививают с двенадцати лет, а в Коста-Рике введена обязательная вакцинация детей от пяти лет. Опыт детской и подростковой вакцинации также есть в Индии, Италии, Испании, Дании и Норвегии.