От Китая до США: как и чем в мире прививают от коронавируса детей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет, а в России завершились первая-вторая фазы клинических исследований препарата против COVID-19 для несовершеннолетних 12–17 лет. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о том, как проходит вакцинация детей от инфекции в разных странах.

Россия

Две стадии клинических испытаний детской вакцины от коронавирусной инфекции завершились в России, рассказал в воскресенье, 21 ноября, заместитель директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов. Он отметил, что отечественный лекарственный препарат для детей показал хорошую переносимость в ходе эксперимента. Также, по словам Логунова, разработчики смогли подобрать дозу «Спутника V» для несовершеннолетних граждан. Остальные составляющие этого лекарства остались неизменными, сказал заместитель директора Центра Гамалеи.

Израиль

23 ноября в Израиле начали вакцинировать от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет. В конце прошлой недели в страну была доставлена в очень больших объемах детская вакцина производства компании Pfizer.

Препарат адаптирован именно для несовершеннолетних, доза составляет лишь треть взрослой. Им привиты уже миллионы детей во всем мире, в основном в США. Подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в Израиле в конце июня.

США

9 ноября детей от 5 до 11 лет начали вакцинировать от COVID-19 в США. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение вакцины Pfizer-BioNTech. Власти Соединенных Штатов заранее готовились к старту кампании и обеспечили запас вакцины для 28 миллионов юных американцев.

Детям вакцина будет вводиться в двух дозах, она составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели. В период клинических исследований вакцина показала 91-процентную эффективность среди детей.

Китай и Куба

КНР одной из первых начала прививать детей против вируса. Почти 84,4 миллиона граждан в возрасте от 3 до 11 лет уже прошли вакцинацию, из них более 49,4 миллиона получили бустерные (третьи) дозы. При этом органы здравоохранения намерены активизировать вакцинацию данной возрастной группы.

Власти планируют, что все дети в возрасте от 3 до 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, вероятно, будут привиты к концу этого года. Китайцы иммунизируют будущее поколение сразу двумя местными вакцинами — Sinopharm и Sinovac.

Малышей прививают и на Кубе. С 15 сентября на острове запустили прививочную кампанию среди детей от двух лет. Для этого используют местный препарат Soberana 02 с дополнительным компонентом Soberana Plus. На сегодняшний день по меньшей мере одну дозу из трех получили около 1,6 миллиона детей.

По результатам исследования Soberana показала эффективность 99,3 процента среди детей до 11 лет и 93 процента — среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Сингапур

В этой стране с июня разрешили делать прививку вакциной Pfizer-BioNTech 12-летним подросткам. По официальным данным, примерно 80 процентов юношей и девушек в возрасте от 12 до 19 лет либо уже сделали первую прививку, либо записались на вакцинацию.

При этом ряд врачей обратились к руководству экспертного комитета по вакцинации населения с призывом приостановить вакцинацию препаратом Pfizer-BioNTech несовершеннолетних мальчиков. Это обращение последовало после информации о смерти в США 13-летнего подростка, которому была сделана прививка, созданная на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

Австралия

С начала августа в Австралии началась кампания по вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Прививку получают молодые люди, страдающие рядом заболеваний, повышающих риск тяжелой формы COVID-19 в случае заражения, а также представители коренных народов: речь идет примерно о 220 тысячах детей.

Иммунизируют подрастающее поколение препаратом Pfizer-BioNTech, лишь его правительство страны одобрило для использования на детях с особыми заболеваниями. Ожидается, что скоро власти примут решение относительно вакцинации остальных представителей указанной возрастной группы.

Коста-Рика

Эта страна ввела обязательную вакцинацию для детей от пяти лет. Прививку должны будут получить все жители до 11 лет. Ожидается, что иммунизировать детей начнут в марте следующего года препаратом от Pfizer-BioNTech. Власти уже заключили контракт с производителем. В конце октября в стране начали иммунизировать подростков.

Первую дозу уже получили более 70 процентов жителей страны в возрасте от 12 до 19 лет. Коста-Рика стала первой страной в мире, сделавшей детскую иммунизацию от COVID-19 обязательной.

Индия и другие

В Индии в начале ноября приступили на днях к вакцинации против COVID-19 всех граждан младше 18 лет. Правда, вначале такие уколы обещали сделать тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

В Италии и Испании вакцинация подростков с 12 лет носит рекомендательный характер и для этого также используется вакцина Pfizer-BioNTech. В Германии рекомендовано прививать от коронавируса только тех детей и подростков от 12 до 17 лет, которые страдают хроническими заболеваниями, например, диабетом или заболеваниями легких. Препарат Pfizer используется и для иммунизации детей в Испании и Дании от 12 до 18 лет, а в Норвегии — для детей 12–15 лет.

А надо ли?

Кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, что при вакцинации детей старше пяти лет иностранными препаратами есть небольшие индивидуальные риски, в том числе нежелательных явлений, в соотношении с пользой. Это соотношение — повод для дискуссии.

— С точки зрения коллективного иммунитета вакцинация важна, но с точки зрения индивидуальных рисков не могу сказать. С 12 до 17 лет, думаю, что вакцинировать стоит, для них опасности больше, чем для взрослых, нет. Они реагируют как взрослые люди. Риски те же самые. Что касается детей маленьких, с 5 до 12 лет, данных не настолько много, нет полной ясности, но и признаков плохих последствий тоже нет. Поэтому, думаю, что принудительной вакцинации для этой группы быть не должно, — добавил Крючков.

Что касается российской вакцины для подростков, то по испытаниям препарата пока что данных крайне мало. По словам эксперта, доза для подростков в препарате снижена в пять раз, а для детей, предполагается, она будет снижена в 10 раз. Здесь встает вопрос об уровне защиты от вируса именно подростков.

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— Подростку 16–17 лет, чем он отличается от взрослого 18 лет? Ничем. А дозу он получит в пять раз меньше. Я говорю о том, что, скорее всего, есть высокая вероятность, что такая использованная доза окажется крайне мало протективной... Да и рисков меньше, безопасность крайне высокая, но и пользы еще в значительной степени меньше, — заключил врач.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».