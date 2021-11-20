«Лучше молчи»: почему российские врачи отговаривают пациентов от вакцинации

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В Совете Федерации призвали пожизненно лишать медицинских дипломов врачей, призывающих россиян отказаться от прививки от коронавируса. «Вечерняя Москва» собрала все значимые оценки данной идеи и узнала, почему врачи отговаривают пациентов от вакцинации.

Как заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин, позиция медиков, выступающих против прививок, свидетельствует об их профнепригодности. По словам парламентария, в таких случаях резонно возникает вопрос о том, каким образом врач получил свой диплом. Башкин призвал «расширить сферу ответственности» для медиков-антиваксеров и наделить суды правом признавать их дипломы недействительными.

Законопроект для реализации предложения Башкина на данный момент не поступал в Госдуму, рассказала в беседе с «ВМ» заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее мнению, врачей-антипрививочников нужно не лишать дипломов, а учить.

— У меня нет никаких сомнений, что прививка — это профилактика здоровья и сохранения жизни. Почему у моих коллег, которые закончили вуз в последние 20 лет, какие-то сомнения возникают в этом, я не понимаю. Считаю, что мы не доучиваем людей, докторов, мало обращаем внимания на эпидемиологию, иммунопрофилактику, вирусологию. Мы привыкли только лечить сегодня, не говорим о профилактике здоровья. Может быть, здесь «собака зарыта», — сказала Соломатина.

На сегодняшний день в стране не так много докторов, чтобы лишать их дипломов, считает собеседница «ВМ». Он отметила, что подготовка врачей обходится недешево бюджету, поэтому правильнее и полезнее будет провести аттестацию медиков.

— Аттестацию, учебу провести при циклах непрерывного медицинского образования нужно, — сказала депутат.

Мир, по словам Соломатиной, подзабыл, что есть опасные инфекционные заболевания, а также могут появиться совершенно новые, с которыми придется бороться. Поэтому образованию стоит уделять большее внимание, подчеркнула парламентарий.

— Да, мы сегодня не можем собираться в больших залах. Но главное — научить врача учиться и мыслить. Если это ему за шест лет в университете не дали, то он и ведет себя так, как некоторые коллеги. А их, кстати, немного. Да, у нас у каждого может быть свое мнение. Но у нас есть определенная позиция Министерства здравоохранения, она должна быть, мы все работаем в системе охраны здоровья. Поэтому эту позицию мы должны озвучивать. Если ты имеешь противоположное мнение, то лучше молчи, — сказала Соломатина.

Она подчеркнула, что пациент должен самостоятельно принимать решения. Да и приходит он к врачу, как в последнюю инстанцию. И когда доктор не советует прививаться и не аргументирует свою позицию, по словам депутата, это «совершенно неправильно».

— Я считаю, что это просто недоученные доктора. А что касается того, чтобы отнимать дипломы, отнимем, когда у нас не будет кадрового дефицита. Сегодня надо учить, менять психологию. Что-то мы сами упустили в системе подготовки кадров, — подчеркнула Соломатина.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, комментируя предложение Башкина, сочла его абсурдным. По ее мнению, лишать диплома в данном случае незаконно. Гораздо продуктивнее со стороны государства было бы выделить бюджет на просветительскую работу, чтобы снизить боязнь перед вакцинацией и научить народ осознанно относиться к своему здоровью, сказала Ярцева.

А вот директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антиваксеров. По его словам, такие доктора «губят людей, то есть убивают».

— Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, — высказался Гинцбург.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов высказывал мнение, что ужесточение законодательства и откровенное разъяснение гражданам пользы вакцинации от коронавируса помогут в борьбе с поддельными ковид-сертификатами. Лишать врачей дипломов, по его словам, не нужно, так как такая мера может привести к несправедливым обвинениям врачей, а после — к завершению их карьеры.

— Люди, которые подделывают документы, медики, которые идут на подобные истории, должны привлекаться к наказанию в рамках существующего законодательства. Возможно, это будет запрет на занимаемую должность... Поэтому мы должны правоохранительную составляющую относительно поддельных сертификатов усилить, — сказал Кабанов.

Он подчеркнул, что в российском обществе должна быть более активная работа над объяснением гражданам того, почему важно делать прививки, почему привитые могут заразиться коронавирусом, а также почему даже при рисках заболеть все равно выгоднее быть вакцинированным.

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный также высказался относительно предложения Башкина. Он назвал его провокационной идеей. Депутат отметил, что в России пока нет процедуры лишения врача лицензии. Подобная инициатива, по его мнению, может только дестабилизировать настроения в обществе касательно вакцинации и борьбы с инфекцией. Куринный предположил, что подобные «выражения» вбрасываются в информационное пространство специально, чтобы получать обратную связь из общества.

Его коллега, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, заявил, что решение прививаться или нет должно быть личным, врачам не стоит агитировать не прививаться, но и лишать их дипломов за это нет оснований. Политик отметил, что если медики агитируют не вакцинироваться в стенах медучреждения и если это не оправдано по показаниям здоровья человека, нужно прибегать к дисциплинарным мерам.