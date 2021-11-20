Гинцбург поддержал предложение лишать дипломов врачей-антиваксеров

Фото: Пресс-служба Совфеда

Врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации, нужно лишать дипломов. Данное предложение поддержал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Башкин выступил с таким предложением. Сенатор считает, что это непрофессионально. Также он объяснил свое предложение тем, что такие специалисты используют свое служебное положение во вред людям.

— Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом? А он им воспользовался совершенно неправомерно: не для тех целей, — высказался Гинцбург в беседе РИА Новости.

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11 ноября замглавы администрации города Каменск-Уральский (Свердловская область) Денис Нестеров предложил людям, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции, уехать из страны. Таким образом он ответил на вопрос журналистов на тему ограничения в правах непривитых граждан РФ. Конкретно — почему они перестают быть «полноправными членами общества» из-за ограничения доступа в различные места.