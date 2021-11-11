Чиновник предложил непривитым россиянам уехать из страны

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Отказывающиеся сделать прививку от коронавируса могут уехать из страны. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил замглавы администрации города Каменск-Уральский (Свердловская область) Денис Нестеров.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов на тему ограничения в правах непривитых граждан РФ. Конкретно — почему они перестают быть «полноправными членами общества» из-за ограничения доступа в различные места.

Чиновник отметил, что он и прочие вакцинированные люди подвергаются риску, находясь рядом с непривитыми людьми. Прошедшие процедуру соблюдают правила, введенные в субъектах РФ и в стране в целом.

— А почему рядом со мной (находятся) те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — значит, переезжайте. Откуда они обычно пишут? Из Канады? Из Белоруссии? — приводит его слова Telegram-канал Ura.ru.

Из-за нежелания сделать прививку от коронавируса коллектив двух филиалов скорой Облучья и Пашкова написал заявление об увольнении. Среди них восемь фельдшеров и пять медсестер, остальные — уборщицы и водители, всего — 26 человек.

Сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), которые уволились из-за нежелания делать прививку от коронавируса, нельзя считать «антиваксерами». При этом к работе с пациентами нужно допускать не только вакцинированных медиков, но и переболевших, у которых сохраняется достаточный уровень антител. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.