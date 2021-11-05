Доктор Мясников прокомментировал увольнение медиков из-за отказа прививаться

Фото: Youtube / Доктор Мясников

Сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), которые уволились из-за нежелания делать прививку от коронавируса, нельзя считать «антиваксерами». При этом к работе с пациентами нужно допускать не только вакцинированных медиков, но и переболевших, у которых сохраняется достаточный уровень антител. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Из-за нежелания сделать прививку от коронавируса коллектив двух филиалов скорой Облучья и Пашкова написал заявление об увольнении. Среди них восемь фельдшеров и пять медсестер, остальные — уборщицы и водители, всего — 26 человек. Как сообщили РИА Новости в департаменте информполитики губернатора и правительства ЕАО, освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться — это законное право граждан.

По мнению доктора Мясникова, ситуация с работниками скорой помощи «неоднозначна». Прежде всего, отметил врач, нельзя считать решивших уволиться сотрудников противниками вакцинации.

— Они же не агитируют против прививок. Они не захотели делать себе прививку. Причины разные. Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела. Так или иначе большинство медработников инфекцию принесли. Ситуация с увольнениями из вакцинации не только у нас. В США, например, 14 процентов преподавателей решили уволиться, чтобы не подвергнуться вакцинации, — рассказал Мясников.

При этом телеведущий, по его словам, понимает озабоченность руководителей медучреждений, поскольку им приходится подвергать опасности своих коллег при работе с ковидными пациентами.

— Они посылают, извините, в бой людей. А если они не защищены, то это ведь тоже тяжело. Я считаю, что врач, конечно, должен быть привит. Ну или во всяком случае у него должны быть антитела. И это должно учитываться. Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право, — отметил Мясников.

Между тем темпы вакцинации от COVID-19 в Москве выросли более чем в четыре раза, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. По состоянию на 3 ноября первым компонентом вакцинированы 5,25 миллиона человек, вторым — 4,41 миллиона. В начале октября прививку делали пять тысяч горожан в сутки. Теперь их число выросло примерно до 23 тысяч.