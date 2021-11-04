Темпы вакцинации от COVID-19 в Москве выросли более чем в четыре раза

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Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 5,25 миллиона жителей столицы, темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза по сравнению с началом октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 4 ноября.

— По состоянию на 3 ноября вакцинировано: первым компонентом — 5,25 миллиона человек; вторым компонентом — 4,41 миллиона человек. Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза, — говорится в сообщении.

В начале октября прививку от COVID-19 делали пять тысяч горожан в сутки. Теперь их число выросло примерно до 23 тысяч, отмечает РИА Новости.

4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что полный эффект от нерабочих дней из-за COVID-19 в Москве можно будет понять в конце следующей недели.

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Нерабочие дни, по словам мэра, обязательно дадут определенный эффект. Ситуация будет выправляться, выразил надежду он.

В тот же день министр правительства Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что столичные власти намерены следить за восстановлением сферы общественного питания после ограничений из-за коронавируса. По его словам, торговля навынос и доставка позволили индустрии частично компенсировать падение оборотов.