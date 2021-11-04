Сергей Собянин рассказал, когда будет виден эффект от нерабочих дней в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Полный эффект от нерабочих дней из-за коронавируса в городе можно будет понять в конце следующей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 ноября.

— Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу и мы поймем реальную картину, которая складывается, — рассказал глава города.

Динамика по заболеваемости и госпитализации стабилизировалась, уточнил он. Каждый день в столице выявляется около шести тысяч заболевших COVID-19.

Нерабочие дни, по словам мэра, обязательно дадут определенный эффект. Ситуация будет выправляться, выразил надежду он.

После ввода нерабочих дней показатель суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом установился на уровне 1,5 тысячи человек. В предыдущие недели фиксировалось от 1,6 до 1,7 тысячи госпитализаций, отметил Собянин в эфире «России 1».

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4 ноября министр правительства Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что столичные власти намерены следить за восстановлением сферы общественного питания после ограничений из-за коронавируса. По его словам, торговля навынос и доставка позволили индустрии частично компенсировать падение оборотов.

Средняя отраслевая выручка в прошедшие нерабочие дни составляла около 520 миллионов рублей ежедневно, уточнил он. Дни перед нерабочим периодом стали рекордными для отрасли в октябре — с 25 по 27 октября средняя выручка в сутки превышала миллиард рублей.