Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал, когда будет виден эффект от нерабочих дней в Москве

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал, когда будет виден эффект от нерабочих дней в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Полный эффект от нерабочих дней из-за коронавируса в городе можно будет понять в конце следующей недели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 ноября.

— Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу и мы поймем реальную картину, которая складывается, — рассказал глава города.

Динамика по заболеваемости и госпитализации стабилизировалась, уточнил он. Каждый день в столице выявляется около шести тысяч заболевших COVID-19.

Нерабочие дни, по словам мэра, обязательно дадут определенный эффект. Ситуация будет выправляться, выразил надежду он.

После ввода нерабочих дней показатель суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом установился на уровне 1,5 тысячи человек. В предыдущие недели фиксировалось от 1,6 до 1,7 тысячи госпитализаций, отметил Собянин в эфире «России 1».

1/2
2/2

4 ноября министр правительства Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что столичные власти намерены следить за восстановлением сферы общественного питания после ограничений из-за коронавируса. По его словам, торговля навынос и доставка позволили индустрии частично компенсировать падение оборотов.

Средняя отраслевая выручка в прошедшие нерабочие дни составляла около 520 миллионов рублей ежедневно, уточнил он. Дни перед нерабочим периодом стали рекордными для отрасли в октябре — с 25 по 27 октября средняя выручка в сутки превышала миллиард рублей.

Читайте также:
КоронавирусСергей СобянинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте