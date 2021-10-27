Ковид во всем мире: как выживают в пандемию другие страны

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Коронавирус не отступает. Дополнительные ограничения, которые направлены на борьбу с инфекцией, вводятся не только в России. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ситуации с COVID-19 в различных странах, а также о принимаемых в них мерах по борьбе с пандемией.

США

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США не меняется: она высокая. В южных штатах страны, правда, есть улучшение, но в северных — растет количество заболевших. В начале сентября президент Джо Байден объявил новые правила вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала. Это было сделано, чтобы сдержать последний всплеск распространения вируса в США. Обязательная прививка касается и сотрудников компаний — подрядчиков федерального правительства. Кроме того, все работодатели, в компаниях которых более ста человек в штате, должны обязать работников или привиться, или сдавать регулярные тесты.

Обязательная иммунизация ряда граждан привела к демонстрациям ковид-диссидентов в разных штатах. Стоит отметить, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен объявить вакцинацию обязательной и для всех муниципальных служащих. Тем, кто откажется прививаться, грозит увольнение.

Кроме того, в Чикаго объявили об обязательной вакцинации всех сотрудников городского полицейского управления. Два десятка полицейских, отказавшихся представить сведения о вакцинации, отправлены в неоплачиваемый отпуск. Еще ранее обязательная вакцинация была введена в вооруженных силах страны, непривитым грозит наказание вплоть до увольнения.

Фото: flickr.com / U.S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Коронавирус принес негативные последствия для экономики США. В магазинах не только резко подскочили цены на товары, но и появился их дефицит. Граждане жалуются на нехватку продовольствия в разных штатах. Ко всему, в стране ожидается новая волна безработицы.

Канада

В Канаде заболеваемость коронавирусом тоже растет. Поэтому в начале октября власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию для медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и представителей ряда других профессий. Тех, кто не пройдет курс вакцинации до конца октября, отправят в отпуск за свой счет.

Кроме того, граждане теперь не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы без специальных санитарных паспортов, которые подтверждают прохождение иммунизации. А канадцы старше 12 лет, путешествующие по стране по железным дорогам или воздушным транспортом, должны вакцинироваться до конца ноября.

Даже национальный парламент принял постановление, согласно которому попасть в его здание могут только полностью привитые канадцы. Это требование распространяется и на депутатов.

До введения обязательной прививки в течение нескольких месяцев в стране проходили акции протеста против иммунизации, объектами нападок становились больницы и клиники.

Европа

В странах Западной Европы заболеваемость коронавирусом идет на спад. Однако действующие ограничения не отменяются, а иногда даже вводятся дополнительные меры по борьбе с вирусом. Например, в Италии с октября расширили сферу применения ковид-сертификатов. Теперь работники государственного и частного сектора для прохода на работу должны предъявить QR-код иммунизации. Если его нет, то рабочий день считается прогулом. Правда, таким трудящимся можно получить сертификат без укола — после проведения теста на COVID-19. Но тестироваться придется платно и каждые 48 часов.

QR-код также требуют для посещения культурных учреждений и массовых мероприятий даже на открытом воздухе, спортзалов, бассейнов, ресторанов в закрытых помещениях и для проезда на транспорте дальнего следования.

Фото: twitter.com/XHNews

Санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19, обязателен и для французов, которые хотят посетить бар, ресторан, а также воспользоваться поездом или самолетом. Также документ необходим при посещении культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны предоставить посетители старше 12 лет.

В Восточной Европе, в отличие от Западной, заболеваемость коронавирусом вошла в фазу резкого роста. В некоторых странах она достигла самых высоких показателей. Это вынуждает власти вводить дополнительные ограничения.

Так, в Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября. С 20:00 до 05:00 в стране действует комендантский час. В это время всем жителям Латвии (вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет) нельзя выходить из дома.

Естественно, работают только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Школы (за исключением 1–3-х классов) переведены на удаленку. Такие жесткие меры связаны с тем, что заболеваемость в стране вышла на уровень, вдвое превышающий максимальные показатели конца прошлого года. В Латвии с 15 ноября вакцинация против коронавируса обязательна для работников сфер здравоохранения, образования и учреждений социального обслуживания.

В Литве темпы распространения ковида тоже почти достигли самых высоких показателей. С сентября непривитыеграждане и те, у кого нет отрицательного ПЦР-теста, не могут пользоваться рядом услуг и будут посещать только небольшие магазины и аптеки.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявлял, что к литовцам, не прошедшим вакцинацию, в период Рождества должны применяться ограничения на передвижение между муниципалитетами. Соответствующие предложения он представил правительству.

Также власти страны рассматривают законопроект, согласно которому служащие, работники предприятий и студенты вузов, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут за свой счет проходить регулярное тестирование на коронавирус. А для граждан старше 75 лет, которые пройдут полный курс иммунизации до 1 декабря, введена поощрительная выплата в размере 100 евро.

Стоит подчеркнуть, что и сложная экономическая ситуация из-за коронавируса складывается в европейских странах.

Новая Зеландия

Страна с начала пандемии придерживалась политики нулевой терпимости к вирусу, вводя строгие ограничения, закрыв границы и отслеживая контакты с переносчиками заболевания. Правительство планировало постепенно открывать страну со следующего года после вакцинации большинства населения. Однако штамм «дельта» проник на острова в августе. В настоящее время граждане страны не могут работать без прививки.

Китай

Власти Китая придерживаются жесткой тактики в борьбе против вируса: при выявлении даже маленького числа заболевших организуется масштабное тестирование населения, вводятся локдауны. Во вторник, 26 октября, из-за новой вспышки коронавируса власти закрыли на строгий карантин столицу провинции Ганьсу — город Ланьчжоу с населением 3,7 миллиона человек. Теперь жителям города запрещено выходить из дома без крайней необходимости, в жилищных комплексах действует пропускной режим, а доставка еды — только бесконтактным путем. Въезд и выезд из города также ограничены.

Фото: twitter.com/XHNews

Вакцинация от коронавируса в стране проводится в основном для людей в возрасте от 18 лет и старше, но соответствующие государственные ведомства уже одобрили для экстренного использования инактивированные вакцины с целью иммунизации людей в возрасте от 3 до 17 лет. Расширение кампании по вакцинации объясняется властями тем, что только с помощью жестких мер возможно полностью искоренить вспышки COVID-19, которые периодически выявляются в разных регионах.

Индия

Эта страна остается в мировой пятерке по числу выявленных случаев коронавируса. Однако власти изменили правила въезда в страну в связи с увеличением количества вакцинированных в мире и тенденцией к снижению числа заболеваний. Теперь Индию могут посетить иностранцы, приезжающие чартерными рейсами, а с 15 ноября — туристы, въезжающие обычными рейсами. Кроме воздушного способа, путешественники смогут въезжать в страну морским путем.

При въезде будет учитываться, полностью вакцинирован турист или нет, есть ли между Индией и страной приезжающего соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации. При наличии соглашения и полной вакцинации туриста ему разрешено покинуть аэропорт. Невакцинированным или частично вакцинированным туристам придется сдать тест на COVID-19, неделю соблюдать карантин и пройти повторное тестирование на вирус.

На данный момент в Индии идет активная вакцинация граждан от коронавируса. Пока прививаться могут лица старше 18 лет. Правительство страны поставило цель полностью привить до конца года все взрослое население страны.

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Несмотря на то что с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни, некоторые предприятия продолжат свою деятельность. Так, этот период не коснется процесса перечисления и доставки пенсий. Отделения «Почты России» также продолжат свою работу. Больницы, продовольственные магазины и аптеки тоже не будут приостанавливать свою деятельность.

В понедельник, 25 октября, в оперштабе Москвы заявили, что в столице не планируют продлевать нерабочие дни. Существующие правила установлены указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября.

Помимо режима нерабочих дней, в городе действуют и другие ограничения, призванные уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Среди них перевод 30 процентов работников на дистанционную работу и обязательная самоизоляция пожилых горожан и москвичей с хроническими заболеваниями.