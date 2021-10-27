Ковид во всем мире: как выживают в пандемию другие страны
Коронавирус не отступает. Дополнительные ограничения, которые направлены на борьбу с инфекцией, вводятся не только в России. «Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ситуации с COVID-19 в различных странах, а также о принимаемых в них мерах по борьбе с пандемией.
США
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в США не меняется: она высокая. В южных штатах страны, правда, есть улучшение, но в северных — растет количество заболевших. В начале сентября президент Джо Байден объявил новые правила вакцинации для федеральных служащих, крупных работодателей и медицинского персонала. Это было сделано, чтобы сдержать последний всплеск распространения вируса в США. Обязательная прививка касается и сотрудников компаний — подрядчиков федерального правительства. Кроме того, все работодатели, в компаниях которых более ста человек в штате, должны обязать работников или привиться, или сдавать регулярные тесты.
Обязательная иммунизация ряда граждан привела к демонстрациям ковид-диссидентов в разных штатах. Стоит отметить, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен объявить вакцинацию обязательной и для всех муниципальных служащих. Тем, кто откажется прививаться, грозит увольнение.
Кроме того, в Чикаго объявили об обязательной вакцинации всех сотрудников городского полицейского управления. Два десятка полицейских, отказавшихся представить сведения о вакцинации, отправлены в неоплачиваемый отпуск. Еще ранее обязательная вакцинация была введена в вооруженных силах страны, непривитым грозит наказание вплоть до увольнения.
Коронавирус принес негативные последствия для экономики США. В магазинах не только резко подскочили цены на товары, но и появился их дефицит. Граждане жалуются на нехватку продовольствия в разных штатах. Ко всему, в стране ожидается новая волна безработицы.
Канада
В Канаде заболеваемость коронавирусом тоже растет. Поэтому в начале октября власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию для медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и представителей ряда других профессий. Тех, кто не пройдет курс вакцинации до конца октября, отправят в отпуск за свой счет.
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Кроме того, граждане теперь не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы без специальных санитарных паспортов, которые подтверждают прохождение иммунизации. А канадцы старше 12 лет, путешествующие по стране по железным дорогам или воздушным транспортом, должны вакцинироваться до конца ноября.
Даже национальный парламент принял постановление, согласно которому попасть в его здание могут только полностью привитые канадцы. Это требование распространяется и на депутатов.
До введения обязательной прививки в течение нескольких месяцев в стране проходили акции протеста против иммунизации, объектами нападок становились больницы и клиники.
Европа
В странах Западной Европы заболеваемость коронавирусом идет на спад. Однако действующие ограничения не отменяются, а иногда даже вводятся дополнительные меры по борьбе с вирусом. Например, в Италии с октября расширили сферу применения ковид-сертификатов. Теперь работники государственного и частного сектора для прохода на работу должны предъявить QR-код иммунизации. Если его нет, то рабочий день считается прогулом. Правда, таким трудящимся можно получить сертификат без укола — после проведения теста на COVID-19. Но тестироваться придется платно и каждые 48 часов.
QR-код также требуют для посещения культурных учреждений и массовых мероприятий даже на открытом воздухе, спортзалов, бассейнов, ресторанов в закрытых помещениях и для проезда на транспорте дальнего следования.
Санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19, обязателен и для французов, которые хотят посетить бар, ресторан, а также воспользоваться поездом или самолетом. Также документ необходим при посещении культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны предоставить посетители старше 12 лет.
В Восточной Европе, в отличие от Западной, заболеваемость коронавирусом вошла в фазу резкого роста. В некоторых странах она достигла самых высоких показателей. Это вынуждает власти вводить дополнительные ограничения.
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Так, в Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября. С 20:00 до 05:00 в стране действует комендантский час. В это время всем жителям Латвии (вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет) нельзя выходить из дома.
Естественно, работают только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Школы (за исключением 1–3-х классов) переведены на удаленку. Такие жесткие меры связаны с тем, что заболеваемость в стране вышла на уровень, вдвое превышающий максимальные показатели конца прошлого года. В Латвии с 15 ноября вакцинация против коронавируса обязательна для работников сфер здравоохранения, образования и учреждений социального обслуживания.
В Литве темпы распространения ковида тоже почти достигли самых высоких показателей. С сентября непривитыеграждане и те, у кого нет отрицательного ПЦР-теста, не могут пользоваться рядом услуг и будут посещать только небольшие магазины и аптеки.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявлял, что к литовцам, не прошедшим вакцинацию, в период Рождества должны применяться ограничения на передвижение между муниципалитетами. Соответствующие предложения он представил правительству.
Также власти страны рассматривают законопроект, согласно которому служащие, работники предприятий и студенты вузов, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут за свой счет проходить регулярное тестирование на коронавирус. А для граждан старше 75 лет, которые пройдут полный курс иммунизации до 1 декабря, введена поощрительная выплата в размере 100 евро.
Стоит подчеркнуть, что и сложная экономическая ситуация из-за коронавируса складывается в европейских странах.
Новая Зеландия
Страна с начала пандемии придерживалась политики нулевой терпимости к вирусу, вводя строгие ограничения, закрыв границы и отслеживая контакты с переносчиками заболевания. Правительство планировало постепенно открывать страну со следующего года после вакцинации большинства населения. Однако штамм «дельта» проник на острова в августе. В настоящее время граждане страны не могут работать без прививки.
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Китай
Власти Китая придерживаются жесткой тактики в борьбе против вируса: при выявлении даже маленького числа заболевших организуется масштабное тестирование населения, вводятся локдауны. Во вторник, 26 октября, из-за новой вспышки коронавируса власти закрыли на строгий карантин столицу провинции Ганьсу — город Ланьчжоу с населением 3,7 миллиона человек. Теперь жителям города запрещено выходить из дома без крайней необходимости, в жилищных комплексах действует пропускной режим, а доставка еды — только бесконтактным путем. Въезд и выезд из города также ограничены.
Вакцинация от коронавируса в стране проводится в основном для людей в возрасте от 18 лет и старше, но соответствующие государственные ведомства уже одобрили для экстренного использования инактивированные вакцины с целью иммунизации людей в возрасте от 3 до 17 лет. Расширение кампании по вакцинации объясняется властями тем, что только с помощью жестких мер возможно полностью искоренить вспышки COVID-19, которые периодически выявляются в разных регионах.
Индия
Эта страна остается в мировой пятерке по числу выявленных случаев коронавируса. Однако власти изменили правила въезда в страну в связи с увеличением количества вакцинированных в мире и тенденцией к снижению числа заболеваний. Теперь Индию могут посетить иностранцы, приезжающие чартерными рейсами, а с 15 ноября — туристы, въезжающие обычными рейсами. Кроме воздушного способа, путешественники смогут въезжать в страну морским путем.
При въезде будет учитываться, полностью вакцинирован турист или нет, есть ли между Индией и страной приезжающего соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации. При наличии соглашения и полной вакцинации туриста ему разрешено покинуть аэропорт. Невакцинированным или частично вакцинированным туристам придется сдать тест на COVID-19, неделю соблюдать карантин и пройти повторное тестирование на вирус.
На данный момент в Индии идет активная вакцинация граждан от коронавируса. Пока прививаться могут лица старше 18 лет. Правительство страны поставило цель полностью привить до конца года все взрослое население страны.
Несмотря на то что с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни, некоторые предприятия продолжат свою деятельность. Так, этот период не коснется процесса перечисления и доставки пенсий. Отделения «Почты России» также продолжат свою работу. Больницы, продовольственные магазины и аптеки тоже не будут приостанавливать свою деятельность.
В понедельник, 25 октября, в оперштабе Москвы заявили, что в столице не планируют продлевать нерабочие дни. Существующие правила установлены указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября.
Помимо режима нерабочих дней, в городе действуют и другие ограничения, призванные уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Среди них перевод 30 процентов работников на дистанционную работу и обязательная самоизоляция пожилых горожан и москвичей с хроническими заболеваниями.