Инфекционист рассказал, после какой формы COVID у переболевших плохой иммунитет

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Переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме получают защиту иммунитета антителами хуже, чем может дать вакцинация против вируса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

— Коронавирусная инфекция обходит наши иммунные барьеры и может не сформировать полноценного ответа. По предварительным данным, иммунитет после коронавируса в легкой форме хуже, чем после вакцины, — сказал он.

Тимаков подчеркнул, что выбирать способ получения защиты организма от ковида даже не приходится: естественный или искусственный. Ведь вирус поражает внутренние органы, вызывает постковидный синдром, приводит к серьезным изменениям органов и их работы. Препараты для иммунизации же содержат в себе неживой вирус или его частицы, инфекция не размножается в организме и не влияет на органы.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, теряют некоторое количество антител в первые полгода после болезни. Затем показатель становится стабильным до 15-го месяца. К такому заключению пришли ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая. Результаты их исследования были опубликованы в понедельник, 11 октября, в статье в электронной библиотеке bioRxiv. В своем исследовании ученые собрали почти 190 образцов крови от 136 пациентов, у которых COVID-19 протекал в тяжелой и легкой формах.

Также из исследования стало ясно, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, у выздоравливающих пациентов сохраняется продолжительное время. Но некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся штамм «дельта», могут хотя бы частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме.