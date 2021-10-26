Мутации в геноме: какие штаммы коронавируса нам известны и стоит ли бояться AY.4.2

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В столичном регионе зарегистрировано три случая заражения мутацией коронавируса АY.4.2, получившей распространение в Великобритании. «Вечерняя Москва» собрала всю информацию о штаммах вируса и узнала у специалистов об особенностях нового.

АY.4.2

Ученые в Великобритании заявляют, что новый штамм коронавируса на 10–15 процентов заразнее штамма «дельта». Но опыты еще не завершились, поэтому говорить об этом рано. Однако не исключено, что АY.4.2 может начать вытеснять старый вариант «дельта», и это произойдет не сразу, а постепенно. Штамм уже зафиксирован на территории Великобритании и США. На него приходится около десяти процентов всех случаев заражения в королевстве. В России пока выявлено три случая новой мутации COVID-19 под названием AY.4.2, которая совпадает с той, что распространяется в Великобритании.

Как рассказал в беседе с «ВМ» доктор медицинских наук, профессор, руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Семашко Заур Шугушев, на данный момент по новому штамму вируса, «дельте плюс» или AY.4.2, как его еще называют, информации немного. Первые данные достаточно обобщенные, поэтому говорить о том, насколько он будет опаснее или тяжелее для заболевших, рано.

— Сейчас во всем мире нет нормально собранных и проанализированных данных по этому виду, — сказал врач.

Он отметил, что цель любого вируса, в том числе и коронавируса, — найти свое место в общей структуре всех инфекций. Шугушев выразил уверенность, что ковид однажды станет такой же сезонной инфекцией, как грипп. Известно, что острые респираторные инфекции ранее тоже очень тяжело протекали и убивали людей, но вскоре мутировали до состояния, которое сегодня позволяет ему комфортно жить со своим хозяином, человеком.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что предугадать, как у того или иного человека будут протекать инфекционные процессы, вызванные тем или иным штаммом, невозможно. Поэтому опасность представляют все виды вируса, которые циркулируют в популяции.

— За штаммами с высоким мутационным потенциалом ведут наблюдение ученые. Но наличие этого потенциала у штамма не означает, что он будет обязательно мутировать в сторону увеличения токсичности, — подчеркнул врач.

Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказывал, что эволюция вируса идет по пути большего распространения, но она идет слепым образом.

— Происходит масса мутаций в вирусном геноме во время его размножения в клетке. Если появляется такой мутант вируса, который может размножаться быстрее, чем предыдущие, он становится доминирующим, — отмечал эксперт.

Он подчеркивал, что в настоящее время самым распространенным остается штамм «дельта». Чтобы защититься от вируса, необходимо строго соблюдать установленные ограничения, а также вакцинироваться.

«Дельта»

Этот штамм коронавируса впервые обнаружен и описан в Индии в октябре 2020 года. В России он начал широко распространятся летом и сегодня преобладает среди других, почти 100 процентов больных заражены именно им. «Дельта»-штамм не просто очень заразен, обладает сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека, он умеет маскироваться под сезонные вирусные инфекции. Из-за этого выявить заболевание становится тяжелее. В некоторых случаях может обходить иммунные барьеры организма, что дает тяжелые осложнения. У больных вирусом стали появляться катаральные симптомы, насморк, боли в горле, кишечные расстройства, небольшое повышение температуры тела на ранних стадиях, чуть позднее — кашель, а затем уже поражение легких с дыхательной недостаточностью, гипоксией.

«Дельта» более патогенен для молодых людей и подростков, чем другие штаммы, отмечали врачи. У этой группы населения данные вирусы могут вызвать тяжелое течение болезни.

«Йота»

В августе в Нью-Йорке обнаружили новый штамм COVID-19, получивший название «йота». Ученые и медики отнесли эту разновидность COVID-19 к вариантам, которые имеют повышенную заразность и патогенность. Особую опасность он представляет для пожилого населения. Согласно исследованиям «йота» имеет весьма умеренную устойчивость к антителам, полученным при вакцинации или после перенесенной инфекции. Однако штамм так и не получил широкого распространения в мире, в том числе и в России.

«Мю»

Вариант коронавируса «мю» выявили еще в январе этого года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. Главный инфекционист США допускал, что штамм «мю» способен обходить антитела. В России этот штамм не не получил масштабного распространения, так как не обладает характеристиками, которые могли бы позволить ему доминировать.

«Альфа»

Этот штамм был впервые обнаружен в начале декабря 2020 года во время пандемии COVID-19 в Великобритании. Считается, что летальность британского варианта коронавируса на 30 процентов выше по сравнению с обычным штаммом. Кроме того, он менее чувствителен к антителам, образуемым у привитых. В России он циркулирует с начала 2021 года. Его доля росла, однако с появлением индийского штамма рост прекратился. Конкурентную борьбу с индийском штаммом британский проигрывает.

Beta

Он примерно на 50 процентов заразнее других вариантов коронавируса. Иммунная система уже переболевших и большинства привитых людей не распознает его. Поэтому возникает повторное заражение. Вирус поражает не только тех, кто входит в группу риска относительно исходной формы COVID-19, но и молодых людей без хронических патологий. Заболевание у них часто протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Большинство применяемых тестов ПЦР не распознают африканский штамм, показывая только наличие вируса. Для точного определения вида инфекции требуется детальное генетическое исследование. Такие особенности южноафриканского штамма заставляют ученых менять подход к выявлению зараженных и терапии заболевших.

«Гамма»

Этот новый штамм содержит уникальный состав мутаций в S-белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека. Исследования показывают, что новый вариант обладает большей способностью к передаче. Он может понижать защитные свойства антител, полученных после прививки или болезни. Исследования показывают, что он в 2,5 раза заразнее исходного штамма коронавируса.

Возникающие мутации коронавирусной инфекции не вызывают серьезных опасений. Однако россиянам необходимо вакцинироваться с целью предотвращения пандемии. Такое мнение высказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 25 октября.

Чем медленнее, отметила она, прививаются граждане, тем быстрее заболевание адаптируется к новым условиям. Она добавила, что на основе имеющихся знаний о заболевании ученые эффективно и быстро разрабатывают методы борьбы с ним. Попова также подчеркивала, что необходимый для защиты от COVID-19 уровень антител до сих пор неизвестен. Вторым важным вопросом, по ее словам, является наличие уровня антител для диагностики.