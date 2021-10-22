Вирусолог пояснил, как происходит мутация коронавируса

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Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, как мутирует коронавирусная инфекция и стоит ли ждать появления других штаммов в дальнейшем.

— Эволюция вируса идет по пути большего распространения, но она идет слепым образом. Происходит масса мутаций в вирусном геноме во время его размножения в клетке. Если появляется такой мутант вируса, который может размножаться быстрее, чем предыдущие, он становится доминирующим, — пояснил он в комментарии Life.ru.

Эксперт добавил, что в настоящее время самым распространенным остается штамм «дельта». Чтобы защититься от вируса, необходимо строго соблюдать установленные ограничения, а также вакцинироваться.

Нетесов не исключил, что в будущем могут появиться еще более опасные варианты коронавирусной инфекции. Что касается британского штамма AY.4.2, эксперт отметил, что пока сложно оценить его опасность, так как случаев заражения еще не так много.

До этого эпидемиолог оценил вероятность вытеснения «дельты» новым штаммом коронавируса AY.4.2.