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Эпидемиолог оценил вероятность вытеснения «дельты» новым штаммом коронавируса AY.4.2

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог оценил вероятность вытеснения «дельты» новым штаммом коронавируса AY.4.2
Фото: unsplash

Новый штамм коронавируса AY.4.2 может начать вытеснять старый вариант «дельта», но это произойдет не сразу, а постепенно. Об этом в четверг, 21 октября, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Он может постепенно начать вытеснять старую версию «дельты», но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама «дельта» в свое время вытеснила все остальное, — рассказал эпидемиолог.

Эксперт также отметил, что новый штамм может поднять уровень заболеваемости, как это произошло с вариантом «дельта». Чтобы этого избежать, необходимо вакцинироваться, считает Хафизов. Особенно тем, кто еще не переболел COVID-19.

По его словам, штамм AY.4.2, как утверждают зарубежные исследователи, на десять процентов заразнее, чем известная «дельта», передает РИА Новости.

До этого он сообщил, что новый штамм появился в России. Пока его обнаруживают в единичных случаях, но вариант широкого распространения возможен. По мнению специалиста, вакцины достаточно эффективны от этой версии вируса. Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами.

19 октября СМИ сообщили, что новая, более заразная форма COVID-19 под названием AY.4.2 получила распространение в Великобритании. Вид инфекции является вариантом штамма «дельта», предположил ученый из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт. При этом новая вариация, по данным специалиста, является более заразной (на 10–15 процентов), чем исходный вариант. Штамм уже зафиксирован на территории Великобритании и США. На него приходится около десяти процентов всех случаев заражения в королевстве. AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению вируса в значительной мере, как другие формы «дельты», заключил профессор Кембриджского университета Рави Гупта.

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