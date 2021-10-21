Новый штамм коронавируса AY.4.2 обнаружили в России

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Новый штамм коронавируса AY.4.2 появился в России. Пока его обнаруживают в единичных случаях, но вариант широкого распространения возможен. Об этом в четверг, 21 октября, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, некоторые исследователи называют этот вариант «дельта плюс», но ранее так уже именовали другой штамм, поэтому даже возникла некоторая путаница.

Хафизов отметил, что возможность масштабного распространения этого штамма на территории РФ есть, но пока в мире он не стал тем, благодаря которому сохраняется большое число новых случаев заболевания.

Он также заявил, что российские вакцины эффективны против варианта AY.4.2.

— Вакцины достаточно эффективны против этой версии вируса… Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания, — резюмировал он.

19 октября СМИ сообщили, что новая, более заразная форма COVID-19 под названием AY.4.2 получила распространение в Великобритании. Вид инфекции является вариантом штамма «дельта», предположил ученый из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт.

При этом новая вариация, по данным специалиста, является более заразной (на 10–15 процентов), чем исходный вариант. Штамм уже зафиксирован на территории Великобритании и США.

На него приходится около десяти процентов всех случаев заражения в королевстве. AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению вируса в значительной мере, как другие формы «дельты», заключил профессор Кембриджского университета Рави Гупта.