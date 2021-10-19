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Новая форма коронавируса стала распространяться в Великобритании

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом
В мире
Новая форма коронавируса стала распространяться в Великобритании
Фото: Joanna Zduńczyk / Pexels

Новая, более заразная форма коронавируса под названием AY.4.2 получила распространение в Великобритании. Об этом сообщает Financial Times во вторник, 19 октября.

Вид инфекции является вариантом штамма «дельта», предположил ученый из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт. При этом новая вариация, по данным специалиста, является более заразной (на 10–15 процентов), чем исходный вариант.

Штамм фиксируется в настоящее время лишь на территории Великобритании. На него приходится около десяти процентов всех случаев заражения в королевстве.

Рост числа случаев COVID-19 в стране вызван тем, что жители пренебрегают мерами профилактики. AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению вируса в значительной мере, как другие формы «дельты», приводит слова профессора Кембриджского университета Рави Гупты FT.

16 октября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «ВМ», что менять вакцины от COVID-19 вслед за штаммами без надежной математической модели бессмысленно.

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Предыдущий опыт за полтора года показывает большую надежность вакцины «Спутник V» против штаммов COVID-19, добавил он. Препарат эффективен, по словам Гинцбурга, и против штамма «дельта», вытеснившего предыдущие варианты из России.

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