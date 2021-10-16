Директор центра им. Гамалеи объяснил, будет ли меняться вакцина вслед за штаммами

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Менять вакцины от коронавируса вслед за штаммами без надежной математической модели бессмысленно. Об этом в эксклюзивном интервью сайту «ВМ» сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в рамках XIX Московского фестиваля прессы, который проходит при поддержке Департамента массовой информации и рекламы города Москвы.

— В плане моих предвидений, как любых других предвидений, связанных с патогенными микроорганизмами, как показывает практика, не создав хорошую надежную математическую модель, довольно-таки бессмысленно этим заниматься. Поэтому я могу говорить только о том, что уже было, — рассказал специалист.

Предыдущий опыт за полтора года показывает большую надежность вакцины «Спутник V» против штаммов COVID-19, добавил он. Препарат эффективен, по словам Гинцбурга, и против штамма «дельта», вытеснившего предыдущие варианты из России.

16 октября сообщалось, что показатель коллективного иммунитета в Москве равен 61 проценту. В целом по стране уровень иммунитета оценивается в 45 процентов.