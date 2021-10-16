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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61 процента

Виктория Непомнищева

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 61 процента
Фото: Андрей Никеричев / Агентство Москва

Уровень коллективного иммунитета в столице превысил 60 процентов. Об этом следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Так, согласно данным, показатель коллективного иммунитета в Москве равен 61 проценту.

В целом по стране уровень иммунитета оценивается в 45 процентов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что показатель коллективного иммунитета взрослых в России должен составить 80 процентов, включая переболевших, вакцинированных, в том числе более полугода назад.

По последним данным, за сутки в столице выявили 6545 новых случаев коронавируса. Кроме того, в городе был госпитализирован 1441 пациент, зафиксировано 72 летальных исхода. На ИВЛ находятся 628 человек. Столичные врачи за последние 24 часа вылечили 3637 пациентов от COVID-19. Таким образом общее число выздоровевших от ковида в городе увеличилось до 1 529 713 человек.

Самым надежным способом защиты от инфекции остается вакцинация. В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.

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