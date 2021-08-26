Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н». Об этом свидетельствуют данные из реестра государственных лекарств от 26 августа.

— «ЭпиВакКорона-Н». Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, — приводит выдержку из документа РИА Новости.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. До четверга, 26 августа, в стране были зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Кроме того, генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова сообщил, что вакцина «КовиВак» будет изменена под новые штаммы коронавируса, в том числе «дельту».

Вирусолог и доктор биологических наук Александр Шестопалов, в свою очередь, назвал срок создания препарата от всех штаммов коронавируса. По его словам, такую вакцину можно создать за шесть месяцев или за год. Специалист отметил, что такой препарат будет, скорее, лекарством, нежели вакциной. Его нужно будет принимать не для профилактики, а в том случае, если человек уже заболел.