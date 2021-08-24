Вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вакцина «КовиВак» будет изменена под новые штаммы коронавируса, в том числе «дельту». Об этом сообщил генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова, где был разработан препарат.

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в феврале текущего года. Производство препарата началось в начале весны, а в конце июня стало известно о выпуске одного миллиона доз вакцины в гражданский оборот.

В начале июня была запущена третья фаза клинических испытаний препарата. Именно она окончательно покажет его способность защищать людей от новой коронавирусной инфекции. Планируется, что испытания будут завершены 30 декабря 2022 года.

Как сообщили разработчики «КовиВака», пока нельзя составлять окончательное мнение об уровне эффективности вакцины. Для этого нужно дождаться окончания клинических испытаний.

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых ранее объяснил, почему вакцина «КовиВак» приобрела популярность. Как подчеркнул ученый, есть люди, которым не нравится, что «Спутник V» является векторной, аденовирусной вакциной. Хотя это, отметил он, абсолютно безопасно. Седых добавил, что к вакцине «КовиВак» (так же как и к «Спутнику V»), зарегистрированной до завершения клинических испытаний, меньше вопросов.

«ВМ» разбиралась, почему вокруг вакцины «КовиВак» возник ажиотаж.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.