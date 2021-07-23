Ученый назвал причины популярности вакцины «КовиВак»

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Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых объяснил, почему вакцина «КовиВак» приобрела популярность.

Препарат был разработан специалистами Центра имени М.П. Чумакова. Его зарегистрировали в феврале текущего года. Производство началось в начале весны, а в конце июня стало известно о выпуске одного миллиона доз вакцины в гражданский оборот.

Как подчеркнул ученый, есть люди, которым не нравится, что «Спутник V» является векторной, аденовирусной вакциной. При этом он отметил, что это абсолютно безопасно. Седых добавил, что к вакцине «КовиВак», также как и «Спутник V» зарегистрированной до завершения клинических испытаний, меньше вопросов. Ученый заключил, что ему очень нравится эта вакцина, именно ею он бы хотел ревакцинироваться в перспективе, в том числе для того, чтобы увеличить разнообразие нарабатываемых антител, пишет «Царьград».

В начале июня была запущена третья фаза клинических испытаний препарата. Именно она окончательно покажет его способность предохранять людей от новой коронавирусной инфекции. Планируется, что испытания будут завершены 30 декабря 2022 года.

Как сообщили разработчики «КовиВак», пока нельзя составлять окончательное мнение об уровне эффективности вакцины. Для этого нужно дождаться окончания клинических испытаний.

Ранее «ВМ» разбиралась, почему вокруг вакцины «КовиВак» возник ажиотаж.