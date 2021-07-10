Ажиотаж вокруг «КовиВака»: почему россияне охотятся за «чумаковской» вакциной

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москву вновь поступила вакцина от коронавируса «КовиВак». За препаратом уже выстроились очереди, и его количество ограничено. О том, где можно им привиться и почему он вызывает такое доверие со стороны граждан, — в материале «Вечерней Москвы».

Люди знают историю

Первую вакцину — она была от бешенства — еще в царской России производили в Одессе по технологии Луи Пастера на Одесской пастеровской станции. И это начал делать выдающийся российский ученый Николай Гамалея, рассказал молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, долгое время в Российской империи, а потом в СССР Одесская противочумная станция пользовалась глубочайшим уважением. Но в конце 1950-х годов в Советском Союзе начали производить другую очень важную вакцину — от полиомиелита. Она была разработана Михаилом Чумаковым, директором-основателем Института полиомиелита и вирусных энцефалитов, совместно с американским ученым Альфредом Сэбиным. Теперь этот институт называется Центр имени Чумакова. На его площадке более 60 лет производятся самые разные вакцины, что вызывает заслуженное уважение и авторитет, отмечает Нетесов.

— Они ведь производят не только вакцины от полиомиелита, но и против бешенства, желтой лихорадки, против клещевого энцефалита. Значительная часть этих вакцин производится на основе технологии инактивированных вакцин — это когда к препарату вируса добавляют химический инактиватор, после этого она смешивается с другими компонентами, тщательно проверяется и применяется для вакцинации. У этой организации в России самый большой опыт разработки и производства вакцин, — говорит эксперт.

Центр имени Гамалеи, создавший наиболее распространенную российскую вакцину для иммунопрофилактики COVID-19 «Спутник V», до этого препарата ни одной массовой вакцины не разработал. Так что у Центра имени М. П. Чумакова высокая репутация заслужена годами достижений. Поэтому, считает Нетесов, не стоит думать и удивляться, почему россияне гоняются за «КовиВаком».

— Люди просто знают историю, прочитали статью в «Википедии», зашли на веб-сайт производителя, и им все стало понятно, — пояснил эксперт.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков придерживается похожего мнения.

— Еще изначально, когда начал разрабатываться «КовиВак», в интернете ходило много слухов, что она будет легче переноситься, чем имеющийся на тот момент в наличии «Спутник V». Собственно, и сейчас по отзывам в интернете и слухам, которые активно муссируются, «КовиВак» является менее реактогенным ввиду того, что он не содержит аденовирусной частицы, а содержит инактивированный вирус «короны». Люди считают, что «Спутник V» является живой вакциной, и от этого они испытывают к ней меньше доверия, — пояснил специалист.

При этом «Спутник V» — очень хорошая вакцина, подчеркивают собеседники «ВМ».

— И та, и другая эффективны. Даже учитывая то, что «Спутник V» является более реактогенным, он имеет большую эффективность, на мой взгляд, — говорит Шунков. — Потому что по логике вещей, чем больше реакции дает иммунитет в ответ на введение антигена, тем эффективнее происходит процесс иммунизации.

Другое дело, отметил в свою очередь Нетесов, когда разработка очень деликатного продукта и его внедрение «сопровождается выкрутасами». Это явно вызывает недоверие, несмотря на все достоинства.

— Я сам все статьи о «Спутнике» прочитал, в том числе и блогеров, и выводы группы недоверчивых добровольцев. И мнение сложилось такое: «Спутник V» — препарат хороший, но его внедрение в производство и в практику сопровождалось такими удивительными ошибками. Как можно было выложить документацию на «неправильном» сайте в Европе, а после этого еще и в прессе выступать, что ЕМА (Европейское агентство лекарственных средства — прим. «ВМ») их проигнорировало? — напомнил ученый.

Руководство Центра имени Чумакова, по словам Нетесова, таких казусов себе просто не могло позволить.

— До сих пор хорошая вакцина «Спутник» фигурирует во многих публикациях мира как результат странных маркетинговых прыжков. Хотя вот ведь парадокс! На самом деле никакой доказанности эффективности вакцины «КовиВак» пока нет. Люди просто верят репутации. Ведь Центр имени Чумакова ее себе никогда не гробил. Да, и там иногда ошибались. Но когда ошибающийся человек сам честно признает свою ошибку и начинает ее открыто исправлять, ему продолжают верить, — заключил собеседник «ВМ».

Против четвертой волны

По мнению Шункова, хорошо, что население больше доверяет хотя бы одной из имеющихся вакцин и хочет активно ей прививаться.

— Это будет способствовать только тому, что больше людей получат иммунитет в процессе данного мероприятия. Это станет хорошим подспорьем для того, чтобы можно было говорить о скорейшем завершении третьей волны и предотвращении массовой заболеваемости. Возможно, это послужит тому, что четвертая волна не наступит, а если и будет проходить, то в виде локальных вспышек, — резюмировал врач-эпидемиолог.

Как сообщается на сайте mos.ru, вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, поступила 10 июля в 14 павильонов «Здоровая Москва». Они находятся в «Фестивальном парке», Парке Горького, сквере у префектуры Северного административного округа, в музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, в сквере на улице Дружбы у посольства Китая, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», в сквере у культурного центра «Вдохновение», в парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке «Северное Тушино» и Гончаровском парке.

Помимо «КовиВака», москвичам доступны и другие препараты: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Также пройти вакцинацию от коронавируса можно в городских поликлиниках, популярных местах отдыха горожан и торговых центрах. Для этого нужно записаться на сайте mos.ru, портале и приложении «Госуслуги», через систему ЕМИАС или сделать прививку в режиме живой очереди. С собой достаточно иметь паспорт и СНИЛС.