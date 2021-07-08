Какими иностранными вакцинами от COVID-19 и когда смогут привиться россияне

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Несколько зарубежных производителей подали документы на регистрацию своих вакцин от коронавируса на территории России. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем еще в ближайшее время можно будет привиться и каковы особенности иностранных препаратов.

Как рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков, механизм действия любой вакцины одинаков. Препарат содержит антигены или обезвреженные токсины биологического агента, которые, попав в организм, вызывают выработку иммуноглобулинов.

— Отличаться вакцины могут химическими веществами, которые не позволяют биологически активному компоненту распадаться, а также способом их создания. Это напрямую влияет на переносимость и эффективность, — сказал эксперт.

Он отметил, что регистрация иностранных вакцин будет отличным способом достигнуть иммунизации населения в 80 процентов: даже те, кто сомневается в надежности отечественных вакцин, сделают себе прививку.

Pfizer и Moderna

Pfizer — одна из крупнейших фармацевтических и биотехнологических компаний в США. Для разработки вакцины от коронавируса она объединила усилия с немецкой BioNTech, которая начала первые исследования в этой области в январе прошлого года. Заявленная эффективность препарата — 94–95 процентов.

Американская компания Moderna первой в мире начала испытывать одноименную вакцину от COVID-19 на людях. Эффективность препарата по результатам третьей фазы клинических испытаний составила 94,1 процента.

Обычные вакцины производятся из убитых или ослабленных вирусов. А вот Pfizerи Moderna сделаны на основе матричной РНК (мРНК) — чистого генетического материала возбудителя. Клетки человека, используя мРНК, начинают производить элементы вируса. Так запускается оборонительная реакция иммунной системы. Риск заболеть из-за прививки нулевой, ведь вирус в организм не попадает.

Российский ученый, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал Pfizer и Moderna наиболее эффективными зарубежными вакцинами.

— Побочные явления, которые регистрировались для всех иностранных вакцин, крайне редки. Коротко говоря, Pfizer и Moderna — хорошие современные вакцины, — сказал ученый.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков отметил, что иностранные вакцины от коронавируса стоит разделить на два вида. Первый — «престижные», с хорошим имиджем и востребованные. Вторые — «вакцины второго эшелона», произведенные в Китае и Индии.

— Pfizer и Moderna — вакцины достаточно дорогие. Они сами заявляли, что у них нет сейчас большого интереса идти к нам. Думаю, рассматривают, но особого желания, видимо, нет. Они очень дорогие. За две дозы — около 37–40 долларов при оптовой закупке. Считаются самыми востребованными на рынке, — сказал эксперт.

Pfizer и Moderna якобы не вызывают тромбозов, однако это, по мнению эксперта, под вопросом. Также Крючков предположил, что данные препараты могут прийти в Россию, но это будут очень ограниченные и дорогие партии.

AstraZeneca

Препарат AZD1222, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca летом 2020 года, — векторная вакцина. В ней для доставки генетической информации вируса SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса — вектора. Эффективность препарата оценивается в 70 процентов.

AstraZeneca имеет важное преимущество: ее можно хранить в обычном холодильнике, а для других антиковидных вакцин требуются более низкие температуры.

По словам Крючкова, препарат можно отнести к «престижным» вакцинам, но репутация его «подмочена» скандалом со случаями тромбоза у привившихся и приостановкой вакцинации препаратом в ряде стран.

— У нас планировали на одном из заводов фармкомпаний выпускать AstraZeneca для иностранного использования… Я думаю, что AstraZeneca должна так или иначе прийти на российский рынок, — отметил эксперт.

Как рассказал Аграновский, препарат основан на таком же принципе, что и «Спутник», но менее эффективен, чем российская разработка.

— Преимущества вакцин оценить трудно, но расширение круга препаратов может быть полезно и для ревакцинации, и для вакцинации тех граждан, которые больше доверяют препаратам иностранного производства. Это вполне в природе человека (или некоторой группы людей). Придут ли зарубежные препараты на рынок РФ, зависит от формальностей, — добавил ученый.

Janssen

Препарат от коронавируса Janssen производится одноименной компанией — фармацевтическим подразделением транснациональной корпорации Johnson&Johnson. В ее основе лежит технология вектора на базе аденовируса. Именно при помощи аденовируса в организм доставляется генетическая последовательность, кодирующая клетки на производство антигена — шиповидного белка коронавируса. Далее иммунитет человека идентифицирует чужеродный белок и начинает бороться с ним на клеточном уровне, вырабатывая специфические для вируса антитела. Прививка дает около 66 процентов защиты. Кроме того, для иммунизации требуется всего одна доза вакцины.

Как рассказал Крючков, Johnson&Johnson недавно выразила желание прийти на российский рынок. Скорее всего, документы на регистрацию своей вакцины компания будет подавать в ближайшее время, посчитал эксперт.

— Они говорят, что уже готовят досье и будут подавать. Проблема этой вакцины в том, что она однодозная. Это вакцина на той же платформе, что и «Спутник V» и «Спутник Лайт», но не идентичная. Сейчас показано, что для штаммов «дельта», «дельта плюс» и, возможно, для «лямбда» однодозные схемы не работают профилактически, — подчеркнул эксперт.

По его словам, эффективность препарата против новых штаммов ковида меньше 50 процентов. Крючков предположил, что Janssen смогут использовать для ревакцинации.

Китайские

Компания CanSino Biologics в прошлом году разработала препарат Ad5-nCoV («Конвидеция»). Его преимуществом является однократное введение и хранение при температуре от 2 до 8 градусов. В препарате используется платформа аденовирусного вектора человека Ad5, несущего S-белок коронавируса. Аденовирус выступает «средством доставки», а белок является антигеном, на который вырабатывается иммунный ответ. Эффективность — 92,5 процента.

Как отметил Крючков, разработчик вакцины в прошлом году подал документы на регистрацию препарата в России. Но по непонятным причинам вакцину, находящуюся на финальной стадии исследований, не регистрируют.

— Промежуточные отчеты по первой и второй фазе приняли, — добавил эксперт.

Компания Sinovac создала препарат CoronaVac. Вакцина представляет собой ослабленную версию SARS-CoV-2. По сути, это инактивированная вакцина, то есть она состоит из «мертвого» вируса. После введения препарата организм человека реагирует на частицы и вырабатывает иммунитет. Эффективность вакцины оценивается почти в 84 процента. Ставить нужно две дозы.

Еще одна китайская вакцина компании Sinopharm называется CNBG. Препарат также инактивированный. При иммунизации используется двухдозовая схема. Эффективность вакцины составляет 79,34 процента.

— Пока не слышно, что вакцины Sinovac и Sinopharm приходят в Россию. В принципе, объем производства у них приличный. Но они востребованы и во многих других странах. Непонятно, насколько им будет сильно актуально приходить в Россию. Но, может быть, придут, — отметил Крючков.

Также он добавил, что китайские препараты против ковида можно отнести к вакцинам «второго эшелона».

Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал, что на российский рынок, скорее всего, придут вакцины крупных производителей из Европы, США и Китая.

— Если разрешится процесс, который анонсировали европейские и наши регуляторы по признанию сертификатов, думаю, процесс пойдет быстрее, — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что у человека должен быть выбор, чем прививаться, но вакцинироваться нужно обязательно.