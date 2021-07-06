Как совместить сезонные прививки с вакцинацией от COVID-19

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Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается подъем заболеваемости гриппом и другими инфекциями. Однако как быть, если решение вакцинироваться от коронавируса приходится на период иммунизации от гриппа или пневмококка? «Вечерняя Москва» разбиралась, ожидать ли в этом году вспышки заболевания гриппом и когда ставить все актуальные прививки для грядущего сезона.

Подъем?

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что коронавирус — это не все инфекции, которые представляют опасность для здоровья граждан, и даже не основная из них, несмотря на ее статус пандемии. По его словам, только от пневмококка умирают почти два миллиона человек в год.

— И от гриппа только официальные данные — 700 тысяч. На самом деле потери исчисляются миллионами, если считать те осложнения, как мы считаем потери от коронавируса. Поэтому вакцинация от ковида не должна препятствовать плановой вакцинации в предполагаемый сезон, — сказал доктор.

По словам эпидемиолога Эдуарда Шункова, подъем заболеваемости гриппом и пневмококковой инфекцией имеет сезонность. Он приходится на холодное время года и ожидается каждую зиму. Эксперт подчеркнул, чем дольше вирус циркулирует в популяции, тем меньше у него вирулентность. Так он подстраивается под восприимчивые к нему организмы. Вирус снижает свою токсичность, чтобы организмы выживали, и он вместе с ними успешно распространялся. Это можно наблюдать почти на всех инфекциях группы ОРВИ.

— Во время первой волны говорили о том, что вирусы этой группы активно конкурируют между собой. Именно поэтому человек, болеющий ковидом, не заражается дополнительно гриппом. Справедливо и обратное. Пока болеешь гриппом — ковидом не заболеешь. Уже два года мы не наблюдаем полноценной эпидемии гриппа. Пока что коронавирус над ним доминирует, — сказал собеседник издания.

Врач отметил, что борьбу с любой эпидемией можно разбить на три этапа. Первый — это изолирование или уничтожение источника инфекции. Второй — обследование групп риска, изоляция заболевших в этих группах и их полное пролечивание. Третье — вакцинация населения.

По словам Шункова, в начале каждого эпидемического сезона необходимо проводить просветительскую работу с населением о важности вакцинации и планировать тактику, чтобы избежать вспышек заболеваемости. Однако сегодня ряд обстоятельств мешает призывать граждан к вакцинации.

— Для многих людей вакцинация «Спутником V» сопровождалась сильным недомоганием и подъемом температуры. Ухудшение самочувствия после прививки породило волну слухов о страшных осложнениях после нее, — отметил врач.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что подъем заболеваемости гриппом — это коллективная история, ведь вирус приходит в Россию из других стран, пандемичных, где развивается процесс заболеваемости людей.

— Если он оттуда не приходит, соответственно, и у нас почвы меньше. С одной стороны. С другой — и у нас тоже должны быть факторы, способствующие распространению. В целом прошлый сезон у нас прошел со значительным падением гриппа, ОРВИ и других, — сказал врач.

Он подчеркнул, что стандартные мониторинговые исследования на наличие гриппа и ОРВИ все равно проводились: прицельно искали тот же грипп, и случаев заболеваемости им было выявлено мало.

В этом сезоне, по словам Крючкова, при продолжении противоэпидемических мер во многих странах вспышки гриппа ожидать не приходится. Однако количество заболеваний может быть выше, чем в прошлом году. Эксперт сказал, что ожидать стоит нечто среднее между показателем прошлого года и периодом до пандемии.

— Потому что в России, по крайней мере на текущий момент, особо противоэпидемических мер не предпринимается: социального дистанцирования, масок на практике нет. Но в любом случае это (заболевание гриппом и ОРВИ — прим. «ВМ») должно быть значительно ниже, чем в сезоны доковидные, — добавил врач.

Интервал

Вакцинация от гриппа проводится в период с октября по ноябрь. Проводить ее, как и любые прививки, рекомендовано через 30 дней после укола от коронавируса. Как рассказал Крючков, такой интервал необходим, чтобы учесть ранние побочные явления, возникающие как реакция на прививку.

— Если мы ввели одну, а через пять дней — другую, то сложно понять, от какой вакцины будет побочка. Поэтому и делается перерыв в 30 дней, — отметил собеседник издания.

Также он добавил, что прививаться от гриппа вместе с препаратом от COVID-19 не запрещено, все по желанию пациента. Но так стараются не делать.

— Но тогда будет сложно отследить именно нежелательные явления на ковидную вакцинацию. Попадет в статистику как от гриппа, так и от ковида, непонятно будет, — отметил Крючков.

Доктор Мясников не увидел оснований для тридцатидневного перерыва между прививками. Однако посчитал, что он может иметь право на существование.

— Я считаю, что достаточно безопасно делать их практически без интервала. Но я не могу подтвердить свое мнение. Это мое общее мнение, основанное вообще на вакцинации. В данном случае у меня данных так говорить нет. Как и данных говорить, что нужно делать перерыв месяц–два–три у кого-то другого. И то и другое — наши предположения. И мы идем по пути как бы чего не вышло, поэтому речь о месячном перерыве пока допустима. Это что касается гриппа, — сказал эксперт.

А вот от пневмококковой инфекции, по его словам, надо прививаться всем гражданам старше 60 лет, не дожидаясь осенне-зимнего периода. Откладывать прививку также нельзя и лицам в возрасте от 19 до 60 лет, которые имеют сахарный диабет, болезнь сердца, печени, легких. Также абсолютные показания для иммунизации — иммунодефицит, отсутствие селезенки или кохлеарные импланты.

— От 19 до 60 лет мы прививаемся пневмококком, причем в некоторых случаях даже двумя вакцинами, потому что пневмококк вызывает менингит и заболевания уха. Инъекции от пневмококка — без вариантов, у кого нет селезенки и кохлеарные импланты. Абсолютные показания к прививке. Иначе вы умрете от пневмококкового сепсиса, — сказал доктор.

Также он добавил, что в будущем вакцина от гриппа и от COVID будет в одном шприце.

По словам Шункова, пока что не было проведено достаточного количества надежных независимых исследований, подтверждающих безопасность введения вакцины от коронавирусной инфекции вместе с другими вакцинами — один укол от ряда инфекций.

— В теории ничего плохого при введении нескольких антигенов не должно быть. На этом постулате создают многокомпонентные поливакцины. Но в теории и вакцина должна переноситься легче, чем переносится «Спутник V», — заключил врач.