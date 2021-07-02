Названы три причины для вызова врача после прививки от коронавируса

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После первого этапа вакцинации от коронавируса могут появляться такие неприятные побочные симптомы, как температура, озноб, слабость или аллергия. О том, при каких реакциях организма нужно срочно вызывать скорую помощь, открывать больничный лист и как быть со вторым этапом вакцинации после тяжело перенесенного первого, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа корреспонденту «Вечерней Москвы».

Она назвала три главных признака, при наличии которых после вакцинации нужно вызывать скорую. Первый — человек задыхается.

— Нужно вызывать врача и принимать экстренные меры, чтобы человек раздышался. Критическое состояние, — пояснила врач.

Второй признак — это высокая температура, которая длится больше двух дней и тяжело сбивается. Человек при этом может принимать жаропонижающие, противовоспалительные препараты или даже антибиотики.

— И тем не менее температура не снижается, а состояние, наоборот, ухудшается, начинаются галлюцинации, идет отек мозга, потому что вирусы проникают в подкорку, и тогда это состояние на грани жизни и смерти служит основанием для вызова врача, скорой. Справиться с этим самостоятельно нельзя, — сообщила Лапа.

Третий симптом, при наличии которого нужно оперативно обратиться к доктору, — скованность всего тела: если в течение времени ощущение не проходит, человек лежит, не может встать и даже перекатиться на бок на кровати.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что нужно знать о вакцинации в Москве. Ситуация с коронавирусом в Москве остается тяжелой – только за последние сутки было выявлено 7 597 новых случаев COVID-19, при этом больше полутора тысяч человек были госпитализированы и больше ста скончались.