Вакцина от коронавируса: как сделать прививку в Москве, противопоказания к вакцинации и как побочка у вакцины «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ситуация с коронавирусом в Москве остается тяжелой – только за последние сутки было выявлено 7 597 новых случаев COVID-19, при этом больше полутора тысяч человек были госпитализированы и больше ста скончались. На фоне роста заболеваемости власти города начали вводить меры, призванные остановить пандемию.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг – сделать прививку должны не менее 60 процентов сотрудников предприятий сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии. Первым компонентом нужно привиться в срок до 15 июля, вторым – до 15 августа.

С 28 июня в Москве возобновилась обязанность работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов работников. Это в первую очередь сотрудники старше 65 лет и люди с заболеваниями, список которых определен департаментом здравоохранения Москвы. В то же время тех, кто привился уже двумя компонентами, на «удаленку» переводить не будут. Посещать рабочие места будут и те, чье очное присутствие на работе критически важно.

Кому необходима прививка от коронавируса, какой вакциной привиться и какие могут быть побочные эффекты – в материале «Вечерней Москвы».

Для кого вакцинация от коронавируса обязательна?

Привиться должны не менее 60 процентов работников предприятий:

- сферы услуг;

- жилищно-коммунального хозяйства;

- энергетики;

- культуры;

- индустрии развлечений.

Кто может сделать прививку от COVID-19?

- граждане России старше 18 лет;

- те, у кого нет обострения хронического заболевания;

- можете привиться если вы не были участником исследования вакцины;

- вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

- те, кто не делал прививок в последние 30 дней;

- запрещено вакцинироваться беременным и кормящим грудью женщинам.

Какие вакцины от коронавируса доступны в Москве?

На сегодняшний день в Москве можно сделать первичную прививку вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).

Сделать это можно:

- в городских поликлиниках;

- в торговых и торгово-развлекательных центрах;

- в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках;

- в других общественных местах.

По записи или в порядке живой очереди?

Без записи привиться можно в торговых центрах и парках (адреса – на карте). В городской поликлинике – по предварительной записи. Если вы прикреплены к московской поликлинике, то записаться можно онлайн через сайт mos.ru или по телефону. Если вы не прикреплены к московской поликлинике, записаться можно по телефону. Все контакты есть на сайте mos.ru.

Волонтер Светлана Сухарева встречает желающих вакцинироваться у павильона «Здоровая Москва» в Бутовском парке / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Противопоказания к вакцинации

Согласно инструкции к вакцине «Спутник V», с осторожностью необходимо прививаться россиянам:

- с хроническими заболеваниями почек, печени;

- с сахарным диабетом;

- эпилепсией;

- серьезными заболеваниями системы кроветворения.

Кроме того, с осторожностью следует относиться к прививке при инсультах, болезнях ЦНС, сердечно-сосудистой системы, аутоиммунных болезнях. В инструкции также указаны астма, атопия, экзема и заболевания легких. Если у вакцинированного отмечается тяжелая реакция на первую дозу, вводить вторую запрещается.

После прививки

После вакцинирования первым компонентом вакцины могут появляться высокая температура, озноб, слабость или аллергия.

Но есть и более серьезные побочные эффекты, при которых нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Врачи выделяют три главных признака:

- человек задыхается;

- высокая температура, которая длится больше двух дней и тяжело сбивается;

- скованность всего тела: если в течение времени ощущение не проходит, человек лежит, не может встать и даже перекатиться на бок на кровати.

Почему нужно вакцинироваться

Вакцинация — крайне важный элемент сохранения общественного здоровья. Массовая иммунизация населения применяется для предотвращения распространения любых инфекций во всем мире.

В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. И самый действенный способ, с помощью которого можно остановить этот процесс, — прививка.

Люди, переболевшие коронавирусом, получают иммунитет естественным путем, но антитела у перенесших инфекцию со временем пропадают либо вообще не вырабатываются после болезни, а риски тяжелого течения болезни и осложнений высокие.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Это важно как для самого человека, так и для безопасности окружающих.