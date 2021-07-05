Вакцинация подростков от COVID-19. Главное об исследовании

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В понедельник, 5 июля, Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Вечерняя Москва» собрала всю важную информацию о том, как будут проходить прививки и почему несовершеннолетним важно прививаться.

Испытания

Первая и вторая фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет проводятся столицей совместно с Центром имени Гамалеи на базе двух детских больниц — Морозовской и им. З. А. Башляевой. Для исследований были привлечены 100 добровольцев, их обследование началось в понедельник. Так, каждый из числа участников предварительно проходит ПЦР-тест на коронавирус. Кроме того, в исследованиях задействованы дети, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний к прививке.

Вакцинация несовершеннолетних проводится тем же «Спутником», который используется для иммунизации взрослых. Единственное отличие — меньшая дозировка препарата. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

Кроме того, после первого и второго введения компонентов дети будут находиться под присмотром медиков в стационаре в изолированном боксе в течение трех дней. После подростки должны будут несколько раз посетить больницу для сдачи анализов и вести дневник самонаблюдения в специальном приложении на смартфоне.

Третья фаза испытаний пройдет в городских детских поликлиниках. Участие в ней примут 250 человек. Набор добровольцев начнется в конце лета этого года. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.

Зачем

В конце июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса. Эксперты отмечали, что дети и подростки зачастую переносят коронавирус в легкой форме. Если они не входят в группу с более высоким риском развития тяжелого COVID-19, их следует прививать в менее срочном порядке, чем пожилых, людей с хроническими заболеваниями и медицинских сотрудников.

Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что современные 14–15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения вакцины «Спутник V».

Как рассказал «ВМ» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко, в начале развития ситуации с коронавирусом дети являлись нейтральной группой. Они легко и чаще всего бессимптомно переносили вирус. Но сейчас, по мере мутации вируса, все больше детей болеют и даже тяжело.

По словам депутата, ввиду того, что сегодня все больше появляется случаев, когда вирус «заходит в детскую возрастную группу школьников», нужно смотреть на ситуацию, следить за ней и принимать необходимые решения.

Онищенко также подчеркнул, что для победы над вирусом главное — понимать, что взрослому населению нужно активнее прививаться.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» отмечал, что дети, особенно школьники и студенты, являются мощным драйвером распространения коронавируса. По его словам, например, по «дельта»-штамму подростки с 12 лет так же часто заболевают, как и взрослые. Только в легкой форме, но есть, конечно, и те, кто тяжело переносит вирус. Исходя из этого, важно вакцинировать подростков и часть детей, но не самых младших. По словам эксперта, прививать нужно детей не младше семи лет.

Крючков также рассказал, что при разработке любых препаратов для вакцинации предполагается их применение сначала у взрослых, а потом у пожилых людей. Далее добавляются подростки и дети более младшего возраста.

Включить в исследование сразу всех детей нельзя. Сначала добавляется первая возрастная группа — с 12 до 18 лет, потом — от 7 до 11 лет включительно. И уже после к вакцинации могут подключать детей либо сразу от года до 7 лет, либо от 3 до 7 лет.

Эксперт особо подчеркнул, что вакцинация подростков не создаст коллективного иммунитета в обществе против коронавируса, если взрослые не будут прививаться. С нынешним процентом привитых среди взрослого населения привитые подростки ситуацию не спасут.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов и других.