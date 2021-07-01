«На грани жизни и смерти»: при каких побочных эффектах после вакцинации нужно вызывать скорую

Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

После первого этапа вакцинации от COVID-19 могут появляться такие неприятные побочные симптомы, как температура, озноб, слабость или аллергия. О том, при каких реакциях организма стоит незамедлительно вызывать скорую помощь, открывать больничный лист и как быть со вторым этапом вакцинации после тяжело перенесенного первого, — в материале «Вечерней Москвы».

Главные признаки

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что есть три главных признака, при наличии которых после вакцинации нужно вызывать скорую помощь. Первый — человек задыхается.

— Нужно вызывать врача и принимать экстренные меры, чтобы человек раздышался. Критическое состояние, — сказала врач.

Второй признак — высокая температура, которая длится больше двух дней и тяжело сбивается. Человек при этом может принимать жаропонижающие, противовоспалительные препараты или даже антибиотики.

— И тем не менее температура не снижается, а состояние, наоборот, ухудшается, начинаются галлюцинации, идет отек мозга, потому что вирусы проникают в подкорку, и тогда это состояние на грани жизни и смерти служит основанием для вызова врача, скорой. Справиться с этим самостоятельно нельзя, — сказала она.

Третий симптом, при наличии которого стоит оперативно обратиться к доктору, — скованность всего тела: если в течение времени ощущение не проходит, человек лежит, не может встать и даже перекатиться на бок на кровати. Лапа добавила, что при таком состоянии поражаются нервные окончания.

Иммунолог Владимир Болибок также отметил, что скорую стоит вызывать, если температура долго не сбивается, а самочувствие не стабилизируется и становится только хуже.

— Обмороки, головокружения тоже являются поводом для обращения к врачу, — добавил он.

Как рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков, после вакцинации не стоит сразу убегать от прививочного пункта. Нужно находиться поблизости хотя бы полчаса. И в случае ухудшения самочувствия стоит сразу сообщить об этом медицинскому работнику.

— Аллергические реакции немедленного типа, угрожающие жизни, развиваются в этом временном промежутке. И в пунктах вакцинации есть противошоковые аптечки, которыми можно сразу оказать пациенту помощь, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, в первые три дня после вакцинации возможны подъемы температуры, боли в мышцах и суставах, слабость, потеря аппетита и тошнота. Эти симптомы являются нормальной реакцией организма на введение вирусных антигенов.

— Но если сильно их пугаться, то можно спровоцировать подъем артериального давления и тахикардию, что может быть ошибочно воспринято как жизнеугрожающее осложнение, — отметил врач.

Локальные проявления аллергии, такие как отек, зуд и онемение на месте укола, можно убрать антигистаминными препаратами. Эксперт также напомнил, что температуру до 38 градусов сбивать не нужно. Если она превышает этот показатель, стоит принять жаропонижающее.

— Если температура 39 и на протяжении четырех часов не снижается после приема жаропонижающего средства, то тогда нужно вызывать врача и сказать, что это началось после прививки, — сказал Шунков.

Больничный

Больничный лист выдается в случае нетрудоспособности человека. А при высокой температуре и плохом самочувствии работать крайне сложно. Медицинский юрист Иван Кузьмин рассказал, что если человек привился, а на следующий день ему стало плохо и работодатель не дает отгул, то стоит сразу вызвать на дом врача или обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства и открыть больничный лист.

— Срок больничного определяет врач. Могут выдать и на пять, и на семь дней, — отметил юрист.

Перед вторым этапом

Болибок напомнил, что всем привитым гражданам стоит вести дневник наблюдений за самочувствием на госуслугах. Он позволит не упустить важных деталей состояния здоровья, которые имелись в период после первой дозы вакцины.

— Можно дневник распечатать и с ним подойти к участковому врачу, — сказал иммунолог.

Также принести распечатанный дневник можно непосредственно врачу, который будет ставить вторую дозу прививки. Если реакция на первое введение препарата была тяжелой, то вторую дозу могут не поставить либо подберут другую вакцину. Врач отметил, что в случае если второй этап иммунизации не будет пройден, то человек не получит сертификат о вакцинации.

Шунков также сказал, что если человек перенес первую прививку тяжело, так что потребовался вызов скорой помощи, то имеет смысл дополнительно проконсультироваться у терапевта или аллерголога перед вторым этапом.

— И с ними решить вопрос об медотводе или смене вакцины, — заключил врач.