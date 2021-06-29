«Массовая истерия»: что грозит за покупку фейкового QR-кода

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обязательная вакцинация от коронавируса определенных групп населения в ряде регионов подтолкнула мошенников к организации нового вида заработка. Они продают справки о прививках, а также QR-коды уже не только на различных сайтах и в чатах, но и в даркнете. «Вечерняя Москва» разбиралась, что грозит за покупку фальшивки, почему недобросовестные граждане делают на вирусе деньги, а также какую опасность такие продавцы и покупатели несут каждому из нас.

Уголовка

Механизм создания справки о прививке заключается в подделке печатей центров вакцинации. Цена вопроса — 150 евро, или около 13 тысяч рублей. Внешне сертификат почти не отличается от оригинала международного образца. Он желтого цвета, на нем указаны личные данные пациента и название введенного препарата. Подлинность документа можно проверить через уникальный идентификационный номер врача, ставившего прививку. Этот код и отражается на штампе.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный напомнил, что за продажу и покупку фейковых справок о вакцинации и QR-кодов законом предусмотрена уголовная ответственность.

— В органах правопорядка в Министерстве внутренних дел в соответствующих структурных подразделениях на различных уровнях есть специальные подразделения, которые занимаются выявлением и пресечением таких продаж. В случае выявления хотя бы одного факта (это касается продавца и покупателя) возбуждается уголовное дело и виновные привлекаются к уголовной ответственности, — отметил депутат.

Как рассказал эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов, проблема с продажей подделок существует не только в даркнете. Один из вариантов реализации QR-кодов и сертификатов — размещенные предложения о покупке на различных сайтах и в чатах без посещения врача и консультации под предлогом якобы законности. По сути это получение денег обманным путем, поэтому организаторам подобных услуг грозит статья о мошенничестве. От размера полученных обманщиками денег будет зависеть и наказание.

— Если группа лиц, четвертая часть, — от пяти до десяти лет лишения. Если крупный размер — тоже четвертая часть. Но вряд ли будет такой, — сказал адвокат.

Кроме того, если гражданин идет на покупку поддельного документа, понимая, что все документы фальшивые, то ему грозит наказание по статье о подделке документов: штраф на сумму до 80 тысяч рублей или тюрьма на срок до шести месяцев. Если продавца будут наказывать по данной статье, то ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Помимо этого, если владелец ложного сертификата поставил под угрозу жизнь других людей, он может получить наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил: штраф 500–700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если по вине покупателя незаконного документа заразится или умрет человек, то тогда встанет вопрос о привлечении обманщика по статье о причинении смерти по неосторожности.

По словам Краснова, фальшивки продают не только мошенники, желающие нажиться на доверчивых людях, но и недобросовестные медики, которые якобы делают прививку и после выдают сертификаты. За такое деяние грозит ответственность по статье о должностном преступлении. Наказание будет выбираться исходя из ряда факторов.

— Медики реально имеют возможность привить или выписать реальную справку, что человек привит. Если не делают прививку, но выдают сертификат и QR-код, вносят данные в реестр, будет должностное преступление, потому что у них была возможность сделать прививку, — отметил эксперт.

Вычислят

Как правило, фальшивки продают «мошенники, интегрированные в соответствующие структурные подразделения», отметил Выборный. По его словам, участникам цепочки нелегального заработка рано или поздно придется ответить перед законом, как бы они ни пытались уйти от ответственности.

— У наших спецслужб есть институт так называемого внедрения. Мошенники не знают, что могут продать фальшивку человеку, который работает под прикрытием. Соответственно, вся эта цепочка не сегодня завтра будет установлена, а виновные будут привлечены к ответственности, — добавил депутат.

По словам Краснова, система, которая работает в стране против мошенничества, может на высоком уровне пресекать продажу незаконных документов. Поэтому государство способно довольно быстро решить проблему с фальшивками и поставить ее на контроль.

— Мошенничество и подделка документов — давно отработанные статьи. Если это будет носить массовый характер, можно будет усилить подразделения, которые занимаются этим вопросом, — добавил собеседник «ВМ».

Угрозы

По словам эпидемиолога Эдуарда Шункова, вместо того чтобы сделать прививку, люди ищут способы обойти требование работодателей. При этом мало кто из них задумывается о собственном иммунитете, о здоровье близких и коллег. По его словам, набирающая обороты ситуация с покупкой справок и поддельных сертификатов выглядит устрашающе.

— Я наблюдаю, как люди не испытывают страха перед ковидом, который уже убил почти четыре миллиона человек, но ужасно боятся прививки, которая не убивает, а спасает жизни. Их страх подпитывают слухи и домыслы, распространяемые антипрививочниками в Сети. Массовая истерия, связанная со страхом перед вакцинацией, оказалась настолько сильной, что побуждает людей идти на преступление и покупать поддельные документы. В современном образованном обществе мне это кажется чем-то нереальным, — сказал врач.

Он особо подчеркнул, что бороться нужно не только с продажей фальшивых справок о вакцинации и QR-кодов, но еще и с распространением слухов и лжи в интернете об «ужасах вакцинации».

Кроме того, легкомысленный подход к иммунизации может сказаться не только на здоровье окружающих, но и на работодателях. Ведь сегодня каждый из них создает базу с иммунным статусом вакцинированных и лиц с медицинским отводом.

— И если его сотрудник предоставит документ о вакцинации, который окажется поддельным, у работодателя могут возникнуть вопросы, насколько честно поступил его работник, предоставив поддельный документ, — отметил врач.

Приложение

Расшифровать для проверки имеющийся или сгенерировать новый QR-код не составляет никакого труда, рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Для этого существует большое число программ и облачных сервисов.

— С началом запуска кодирования ресторанов и кафе в столице мошенники стали распространять свои QR-коды, ведущие на фишинговые сайты. Другой вопрос в том, что QR-коды могут и должны проходить проверку путем дополнительной авторизации через телефон, электронную почту, соцсети, госуслуги и тому подобное. Работать это должно через мобильное приложение, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что пока даже официальное приложение мэрии не проверяет фишинговые ссылки, содержащиеся в QR-коде. Кроме того, если у мошенников есть задача создавать фальшивые QR для прохода в рестораны, то они могут накодировать их в специально созданных или украденных личных кабинетах на госуслугах или mos.ru. А уже после этого дальше продавать в даркнете.

— Программы для выявления фальшивых изображений тоже есть, постоянно развиваются. Вслед за развитием дипфейков. Они анализируют гистограмму изображения и выявляют вставки в него сторонних фрагментов. Более сложные системы анализируют изображения при помощи искусственного интеллекта, выявляя их нереальность или несовпадение с существующими объектами, — подчеркнул Бедеров.

С 28 июня с помощью QR-кодов обеспечивается «бесковидный» формат работы столичных заведений, заявки на который подали уже более шести тысяч рестораторов. Такой код могут получить люди, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Правила о работе столичных заведений в режиме COVID-free ввел мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе. Также он заявил, что эксперимент с таким форматом работы кафе и ресторанов станет бессрочным.

Столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты. Об этом заявил глава Департамента торговли и услуг Москвы Сергей Немерюк.